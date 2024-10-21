3Ç¯Ï¢Â³¤Î²÷µó¡ªÀ¿·Ã³Ø±¡ À¿·Ã¹âÅù³Ø¹»¡ÖÁ´Æ«Å¸¡×¶â»Ò¸¼£¾Þ¤È¿·¿Í¾Þ¼õ¾Þ
³Ø¹»Ë¡¿ÍÀ¿·Ã³Ø±¡ À¿·Ã¹âÅù³Ø¹»¤Ï¡¢Æ±¹»·Ý½Ñ¥³¡¼¥¹2Ç¯À¸¤Î¹â»³Í¥°á¤µ¤ó¤È´ß³¨Î¤ºÚ¤µ¤ó¤ÎÆ«·ÝºîÉÊ¤¬¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÆ«·Ý¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡ÖÂè53²ó¸øÊçÁ´Æ«Å¸¡×¤Ç¶â»Ò¸¼£¾Þ¤È¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¿·Ã³Ø±¡ À¿·Ã¹âÅù³Ø¹»¡ÖÁ´Æ«Å¸¡×¶â»Ò¸¼£¾Þ¤È¿·¿Í¾Þ¼õ¾Þ
³Ø¹»Ë¡¿ÍÀ¿·Ã³Ø±¡ À¿·Ã¹âÅù³Ø¹»¤Ï¡¢Æ±¹»·Ý½Ñ¥³¡¼¥¹2Ç¯À¸¤Î¹â»³Í¥°á¤µ¤ó¤È´ß³¨Î¤ºÚ¤µ¤ó¤ÎÆ«·ÝºîÉÊ¤¬¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÆ«·Ý¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡ÖÂè53²ó¸øÊçÁ´Æ«Å¸¡×¤Ç¶â»Ò¸¼£¾Þ¤È¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
³Ø¹»Ë¡¿ÍÀ¿·Ã³Ø±¡ À¿·Ã¹âÅù³Ø¹»¤Ï¸½ºß¡ÖÉáÄÌ¥³¡¼¥¹¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¿Ê³Ø¥³¡¼¥¹¡×¡Ö¾ðÊó½èÍý¥³¡¼¥¹¡×¡Ö·Ý½Ñ¥³¡¼¥¹¡×¤Î4¥³¡¼¥¹¤¬Â¸ºß¤·¡¢Â´¶È¼Ô¤ÏÃÏ¸µ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º³ÆÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ý½Ñ¥³¡¼¥¹¤Ï¡¢2Ç¯À¸¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥óÀì¹¶¡¦³¨²èÀì¹¶¡¦Æ«·ÝÀì¹¶¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢ÀìÌçÀ¤ò¹â¤á¤¿¼ø¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î·Ý½Ñ²È¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ«·ÝÀì¹¶¤Ï¥¬¥¹ÍÒ¡¦ÅÅµ¤ÍÒ¤Ê¤É¤Î½¼¼Â¤·¤¿»ÜÀß¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥¬¥¹ÍÒ¤Ï½Ä¡¦²£1¥á¡¼¥È¥ë¡¢¹â¤µ1.5¥á¡¼¥È¥ë¤È¤¤¤¦¹â¹»¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¤Âç¤¤ÊÍÒ¤Ç¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÏÂçºî¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ«·ÝÉô¤Ç¤Ï½µ2²ó¡¢ÉÙ»ÎµÜ»Ô¤Î¥×¥í¤ÎÆ«·Ý²È¡¦¾®³äÅ¯Ìé¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¸ÄÊÌ»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤É¡ÖÂè53²ó¸øÊçÁ´Æ«Å¸¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜ¹»·Ý½Ñ¥³¡¼¥¹2Ç¯À¸¤Î¹â»³Í¥°á¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¡Ö¹ÔÊý¡×¤¬¶â»Ò¸¼£¾Þ¤ò¡¢´ß³¨Î¤ºÚ¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¡Ö¿¼ÊË¡×¤¬¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¹»¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¡ÖÁ´Æ«Å¸¡×¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2. ¼õ¾Þ¤·¤¿´ß³¨Î¤ºÚ¤µ¤ó¡¦¹â»³Í¥°á¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È
¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿´ß³¨Î¤ºÚ¤µ¤ó¤Î¡Ö¿¼ÊË¡×
´ß³¨Î¤ºÚ¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È
³Ø¹»¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢À¿·Ã¹âÅù³Ø¹»¤Î¤¤¤ÁÀ¸ÅÌ¤È¤·¤Æ¡Ö¿·¿Í¾Þ¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¸ùÀÓ¤ò»Ä¤»¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
³¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î»ñÎÁÁÇºà¤ò½¸¤á¡¢ÀèÀ¸¤È¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¥¹¥±¥Ã¥Á¤òÀ©ºî¤·¡¢¤½¤ÎÂ¤·Á¤òÃÊ¡¹¤ÈÃê¾Ý²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥¦¥à¥¬¥¤¤ÎÉ¸ËÜ¤ÎÃÇÌÌ¤ÎÍæÀû¤ò¤«¤¿¤Á¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¶ÊÀþ¤¬Èþ¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÃúÇ«¤Ë¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
À©ºî¤Î²áÄø¤Ç°ìÉôÊ¬¤¬Êø¤ì¤¿¤ê¡¢Ç´ÅÚ´ÉÍý¤Ç¶ìÀï¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¶â»Ò¸¼£¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¹â»³Í¥°á¤µ¤ó¤Î¡Ö¹ÔÊý¡×
¹â»³Í¥°á¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¿È¶á¤Ë¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¶ØÃÇ¤Î²Ì¼Â¤È¤µ¤ì¤ë¤ê¤ó¤´¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤ËÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿¤¯¤ÎÈþ½ÑºîÉÊ¤Ç¤ê¤ó¤´¤¬Âêºà¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë·Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Ç´ÅÚ¤Î´ÉÍý¤äîØ³Ý¤±¤Ê¤É¤Î´·¤ì¤Ê¤¤ºî¶È¤âÂ¿¤¯¡¢¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÅÓÃæ¤ÇÊÉ¤Ë¤¢¤¿¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÀèÀ¸Êý¤ÎÅª³Î¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä²¹¤«¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÌµ»ö¤Ë´°À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤âÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤¿ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤âÉô³èÆ°¤òÄÌ¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢¸«¤ë¿Í¤Î¿´¤Ë¤è¤ê¶Á¤¯ºîÉÊ¤¬¤Ä¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post 3Ç¯Ï¢Â³¤Î²÷µó¡ªÀ¿·Ã³Ø±¡ À¿·Ã¹âÅù³Ø¹»¡ÖÁ´Æ«Å¸¡×¶â»Ò¸¼£¾Þ¤È¿·¿Í¾Þ¼õ¾Þ appeared first on Dtimes.