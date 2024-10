猫好き芸能人と猫対談！InterFM「猫のラジオ」

俳優兼作家として活動する船ヶ山哲が発売4ヶ月で7万部を突破した書籍「捨てられた僕と母猫と奇跡」を題材に、毎週猫好き芸能人をゲストに招き猫対談を行う新番組「猫のラジオ」を、FM東京系列のInterFMで2024年10月より開始しました。

InterFM「猫のラジオ」

<番組名>

船ヶ山哲 猫のラジオ

(木曜日 18:40-18:55)

https://www.interfm.co.jp/nekonoradio

1回目のゲストは、Netflixで話題となった地面師に出ている女優の川上麻衣子さん

2回目のゲストは、ドラマやバラエティーで活躍されるタレントの東ちずるさん

3回目のゲストは、鳥山明キャスティングの2代目ドクタースランプ(則巻アラレ)などでお馴染み声優の川田妙子さん

4回目のゲストは、デビューより30周年を迎えたロックシンガーの相川七瀬さん

5回目のゲストは、紅白で30回連続出場を叶えた歌手の小林幸子さん

このあとも沢山のゲストを迎え楽しい猫トークを行っていきます。

<参考>

捨てられた僕と母猫と奇跡(プレジデント社)

https://presidentstore.jp/category/BOOKS/002539.html

書籍

