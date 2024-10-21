´¥Áç¡¦»À²½¡¦ÊÑ¿§¤òËÉ¤°ÆÃ¼ìÎäÅà¤ò¼Â¸½¡ªPLANT¡ÖR-9CENTER¡×
PLANT¤Ï2024Ç¯10·î21Æü(·î)¤ËPLANTÀºÆù¥×¥í¥»¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡ÖR-9CENTER¡×¤ò³«Àß¤·¤Þ¤¹¡£
PLANT¡ÖR-9CENTER¡×
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡¡¡§PLANTÀºÆù¥×¥í¥»¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡ÖR-9CENTER¡×
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§¢©919-0521¡¡Ê¡°æ¸©ºä°æ»Ôºä°æÄ®²¼¿·¾±16-1(PLANT-2ºä°æÅ¹¡¡ÎÙÀÜ)
²ÔÆ¯³«»ÏÆü¡§2024Ç¯10·î21Æü(·î)
ÌÌÀÑ¡¡¡¡¡¡¡§±ä¾²ÌÌÀÑ¡¡1,792Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë
À½Â¤¾¦ÉÊ¡¡¡§µíÆù¡¦ÆÚÆù¡¦·ÜÆù¡¦¥ß¥ó¥Á¡¦¤Ä¤ß¤ì¡¦ÎäÅà¾¦ÉÊÅù
PLANT¤Ï2024Ç¯10·î21Æü(·î)¤ËPLANTÀºÆù¥×¥í¥»¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡ÖR-9CENTER¡×¤ò³«Àß¡£
¡ÖR-9CENTER¡×¤Ï¡¢ÀºÆùÅùÀ½Â¤¤ò½¸Ìó¤·¤Æ¹Ô¤¦¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤ÆËÜ¼Ò¶á¤¯¤Ë³«Àß¤·¤Þ¤¹¡£
µÞÂ®ÎäÅàµ¡¤ä¥¬¥¹¥Ñ¥Ã¥¯ÉõÆþµ¡¤ò¿·¤¿¤ËÈ÷¤¨¡¢°ì³çÀ½Â¤¤Ë¤è¤ê¿Íºà¤Î½¸Ìó¡¢À½Â¤µ»½Ñ¤Î¸þ¾å¡¢Å¬ÀµÀ½Â¤ÎÌ¤Î³ÎÊÝ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Ë¤è¤ê¡¢À¸»ºÀ¡¦ÉÊ¼Á¸þ¾å¡¢¸¶²ÁÄã¸º¡¢¿©ÉÊ¥í¥¹¤Îºï¸º¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¤Êµ¡Ç½
1)µÞÂ®ÎäÅàµ¡
Í¥¤·¤¤Îäµ¤¤¬¿©ºà¤ò¼è¤ê°Ï¤ß¹âÂ®¤ÇÎäµÑ¡£
¿©ºà¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ò¸Â¤ê¤Ê¤¯¸º¤é¤·¡¢´¥Áç¡¦»À²½¡¦ÊÑ¿§¤òËÉ¤°ÆÃ¼ìÎäÅà¤ò¼Â¸½¡£
µÞÂ®ÎäÅàµ¡
2)ÄêÎÌ¥¹¥é¥¤¥µ¡¼
¥Ð¥é¡¦¥í¡¼¥¹Åù¤ÎÇöÀÚ¤êÆù¤ò¹âÂ®¥¹¥é¥¤¥¹¡¢Äê¸ü¡¦ÄêÎÌ¡¦¥Ñ¥Ã¥¯ÄêÎÌ¤ËÂÐ±þ²Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄêÎÌ¥¹¥é¥¤¥µ¡¼
3)MAPÊñÁõ
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Ãæ¤Î¶õµ¤¤ò¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¿©ÉÊÊÝÂ¸¤ËÅ¬¤·¤¿¥¬¥¹Ç»ÅÙ¤ËÃÖ´¹¤·ÊñÁõ¤¹¤ëÊýË¡¤Ë¤è¤ê¾ÃÈñ´ü¸Â±äÄ¹¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
MAPÊñÁõ
¢£²ÔÆ¯¸ú²Ì
1)Çä¾å¹â¡¡¡§¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç°ì³ç¤·¤ÆÀ½Â¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤ÎÀ½Â¤ÎÌ¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤òÌµ¤¯¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¥í¥¹¤òºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç½¸Ãæ¤·¤Æµ»½Ñ»ØÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
2)ÁÆÍø±×¹â¡§ÎäÅàºß¸Ë´ü´Ö¡¦¾ÃÈñ´ü¸Â ±äÄ¹¤Ë¤è¤ê¡¢¿©ÉÊ¥í¥¹¤Îºï¸º¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Î°ì³ç»ÅÆþ¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸¶²ÁÄã¸º¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
3)¿Í·ïÈñ¡¡¡§Âç·¿¼«Æ°¥¹¥é¥¤¥µ¡¼¡¦ÊñÁõ¥é¥¤¥ó¤Ë¤è¤êÀ¸»ºÀ2ÇÜ°Ê¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post ´¥Áç¡¦»À²½¡¦ÊÑ¿§¤òËÉ¤°ÆÃ¼ìÎäÅà¤ò¼Â¸½¡ªPLANT¡ÖR-9CENTER¡× appeared first on Dtimes.