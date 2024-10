´¥Áç¡¦»À²½¡¦ÊÑ¿§¤òËÉ¤°ÆÃ¼ìÎäÅà¤ò¼Â¸½¡ªPLANT¡ÖR-9CENTER¡×

PLANTは2024年10月21日(月)にPLANT精肉プロセスセンター「R-9CENTER」を開設します。

PLANT「R-9CENTER」

名称 :PLANT精肉プロセスセンター「R-9CENTER」

所在地 :〒919-0521 福井県坂井市坂井町下新庄16-1(PLANT-2坂井店 隣接)

稼働開始日:2024年10月21日(月)

面積 :延床面積 1,792平方メートル

製造商品 :牛肉・豚肉・鶏肉・ミンチ・つみれ・冷凍商品等

「R-9CENTER」は、精肉等製造を集約して行うセンターとして本社近くに開設します。

急速冷凍機やガスパック封入機を新たに備え、一括製造により人材の集約、製造技術の向上、適正製造量の確保を行います。

これらにより、生産性・品質向上、原価低減、食品ロスの削減を図ります。

■主な機能

1)急速冷凍機

優しい冷気が食材を取り囲み高速で冷却。

食材のダメージを限りなく減らし、乾燥・酸化・変色を防ぐ特殊冷凍を実現。

急速冷凍機

2)定量スライサー

バラ・ロース等の薄切り肉を高速スライス、定厚・定量・パック定量に対応可となります。

定量スライサー

3)MAP包装

パッケージ中の空気を、対象とする食品保存に適したガス濃度に置換し包装する方法により消費期限延長が可能になります。

MAP包装

■稼働効果

1)売上高 :センターで一括して製造することにより、各店舗の製造量のばらつきを無くし、チャンスロスを削減します。

センターで集中して技術指導することにより、品質の向上を図ります。

2)粗利益高:冷凍在庫期間・消費期限 延長により、食品ロスの削減を図ります。

センターでの一括仕入れにより、原価低減を図ります。

3)人件費 :大型自動スライサー・包装ラインにより生産性2倍以上を目指す。

