回転寿司チェーン「くら寿司」と歌い手・Adoのコラボレーション企画第2弾を開催!

Adoさんのアイディアが詰まったコラボメニューのほか、くら寿司限定描き下ろしイラストオリジナルグッズが登場します☆

くら寿司「Ado コラボメニュー」

開催期間:

・コラボメニュー先行販売:2024年10月24日(木)〜27日(日)

・コラボキャンペーン開始日:2024年11月1日(金)〜

開催店舗:全国のくら寿司

回転寿司チェーン「くら寿司」が、かねてより「くら寿司好き」を公言している歌い手・Adoさんとのコラボレーション企画第2弾として、Adoさんのお誕生日である10月24日より、Adoさん考案のコラボメニューを期間・数量限定で販売!

また、11月1日からは、「ビッくらポン!」で当たる景品や、オリジナルグッズをプレゼントするコラボレーションキャンペーンも実施されます☆

くら寿司と国内外で圧倒的な人気を誇るAdoさんとのコラボレーション企画は、2024年6月に第1弾に続く、待望の第2弾。

今回のコラボ企画では、Adoさんが10月24日に誕生日を迎えることを記念してAdoさんが考案した「バースデーコラボ寿司」が登場します。

Adoさんが好きなマグロやサーモンを使った「Adoまぐろ×サーモン ミルフィーユ寿司」などのお寿司2種をキャンペーンに先駆けて先行販売。

そして、キャンペーン開始後は、そのバースデーコラボ寿司に加え、Adoさんよりリクエストの「かぼちゃプリン」を使用したスイーツや、Adoさんの楽曲「夜のピエロ」を水色とピンクのテーマカラーで表現したドリンクなど、スイーツ計4種も登場します!

また、「ビッくらポン!」の景品として、傘などに付けて楽しめる“めじるしチャーム”や、おしゃれな“クリアハードシール”、Adoさんが好きなお寿司のデザインをあしらった“マグネットシート2個セット”など特別な景品がラインナップ。

さらに、税込み2,500円のお会計ごとに、Adoさんのイメージディレクターを務めるORIHARA氏による描き下ろしイラストが描かれたオリジナルA4クリアファイルやA5ノートがもらえるキャンペーンが、第1弾、第2弾の2回にわたり実施されます。

Adoさんのバースデーコラボメニューや、くら寿司でしか手に入らないオリジナルグッズがゲットできる貴重な機会です☆

Ado×くら寿司コラボメニュー

コラボメニューとして、「Adoさんの誕生日をお祝い!バースデーコラボ寿司」2種を販売。

さらにAdoさんリクエストのかぼちゃプリンをつかったスイーツなどが登場します。

※一部店舗では価格が異なります

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了となります

Adoまぐろ×サーモン ミルフィーユ寿司

価格:390円

販売期間:

【先行販売】2024年10月24日(木)〜10月27日(日)

【コラボ期間】2024年11月1日(金)〜11月28日(木)

Adoさんが好きなマグロ、サーモンを使用。

1貫にマグロとサーモンの2枚を重ね、映えも狙ったミルフィーユ寿司です。

※お持ち帰り不可

Adoまぐろにいくらのっちゃってる寿司

価格:390円

販売期間:

【先行販売】202410月24日(木)〜10月27日(日)

【コラボ期間】11月1日(金)〜11月28日(木)

Adoさんが好きなマグロ、イクラを使用。マグロとイクラの相性を活かし、マグロの上にイクラをこぼれるほど贅沢に盛り付け。

マグロのしっとりとした食感とイクラのプチプチ食感のセッションを楽しめます。

※お持ち帰り不可

あ、どうもプリンAdoモード

価格:980円

販売期間:2024年11月1日(金)〜無くなり次第終了

Adoさんリクエストの「かぼちゃプリン」をメニュー化!

秋の味覚であるかぼちゃ(プリン)、りんご、ぶどうを使ったプリンアラモードで、メニュー名はAdoさん考案。

平皿ではなくフタ付きの容器に盛り付け、上から食べ進めていくことで、様々な味わいや食感を飽きずに堪能できる瓶入りスイーツです。

夜のピエロネオンスカッシュ

価格:430円

販売期間:2024年11月1日(金)〜無くなり次第終了

テーマカラーである水色とピンクで、Adoさんの楽曲「夜のピエロ」を表現。

ブルーピーチシロップを使用した見た目が爽やかなスカッシュと、ピーチゼリー、ピーチシャーベットが甘いピーチの香りや風味を醸し出しています。

※お持ち帰り不可

Adoダークメロンソーダ

価格:530円

販売期間:2024年11月1日(金)〜無くなり次第終了

暗い青色のメロンシロップと、水色のミルクソーダ味のアイスを使用したドリンクです。

本格的なメロンの風味が味わえるメロンシロップを使用し、色と味わいのギャップも楽しめます。

※お持ち帰り不可

“グローバル旗艦店 原宿”で限定販売「Adoすいぽてクレープ」

価格:380円

販売期間:2024年11月1日(金)〜無くなり次第終了

Adoさんが好きなさつまいもを使用した原宿店限定メニュー。

ねっとりとした舌触りと濃厚な甘みが特徴の“紅はるか”を使用した焼き芋や、なめらかな食感とコクが楽しめるさつまいもフィリングなど、さつまいも尽くしのクレープです。

店内で聴いて楽しめる!“Adoのくらジオ”

放送スケジュール:

第1回〜第4回:放送済※過去放送分はくら寿司公式YouTubeにて公開中第5回:放送中〜2024年10月31日(木)第6回:2024年11月1日(金)〜11月28日(木)第7回:2024年11月29日(金)〜12月末予定

※放送時間は、11時30分〜21時30分の間の毎時00分と30分、1回につき約10分程度です。(例)11:30、12:00・・・

※放送日程は変更になる場合があります

2024年6月より、“Adoのくらジオ”をくら寿司の店内限定で放送中。

番組では、公募により選ばれた楽曲をAdoさんが歌うオリジナルテーマソングのほか、くら寿司でしか聴けないAdoさんの裏話やくら寿司愛トークなどの企画を楽しめます。

「ビッくらポン!」で当たる!Ado×くら寿司オリジナルグッズ

実施期間:11月1日(金)〜11月21日(木)※無くなり次第終了

店舗の各テーブルにある皿回収ポケットに食べ終えたお皿を5枚入れて楽しめる「ビッくらポン!」の景品として、コラボグッズが登場。

「スマホで注文」を活用することで、サイドメニューなどでも「ビッくらポン!」を楽しめます。

めじるしチャーム

種類:全4種

傘などのマークとして使える「めじるしチャーム」

Adoさんの魅力を引き出した、かわいいデザインです☆

クリアハードシール

種類:全8種

ミニキャラバージョンも4種類ラインナップした、クリアハードシール。

スマホやノートPCのデコレーションなどに使える、おしゃれなアートがポイントです。

マグネットシート2個セット

種類:全4種

Adoさんが好きなお寿司のデザインをあしらった、遊び心あるマグネット。

アートとロゴの2個セットになっています。

Ado×くら寿司オリジナルグッズプレゼントキャンペーン

税込み2,500円のお会計ごとに、オリジナルグッズがプレゼントされます!

第1弾はクリアファイル、第2弾はA5ノートと、集めたくなるグッズがラインナップ。

※お持ち帰りを含む(どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、Wolt、menuでの注文は対象外)

【第1弾】A4クリアファイル

実施期間:2024年11月1日(金)〜無くなり次第終了

種類:全5種 ※合計で先着35万名限定

Adoさんのイメージディレクターを務めるORIHARA氏による描き下ろしイラストのオリジナルA4クリアファイル。

おしゃれな衣装にも注目です。

【第2弾】A5ノート

実施期間:2024年11月15日(金)〜無くなり次第終了

種類:全5種 ※合計で先着35万名限定

バッグで持ち歩きやすいA5サイズのノート。

前回登場した4アートのほか、新規書下ろしデザイン1種も展開されます。

2,500円分のレシートで応募!「くら寿司オリジナルAdoグッズ」が当たるキャンペーン開催

応募期間:2024年11月8日(金)〜11月24日(日)

プレゼント内容:タンブラー、ブランケット

当選人数:各25名

くら寿司で税込2,500円以上食事したレシートをくら寿司の応募フォームにて登録すると、抽選で合計50名に「Ado×くら寿司のオリジナルグッズ」が当たります!

オリジナルグッズはタンブラーとブランケットの2種類です。

※税込2,500円以上のレシート1枚で1回の応募です

※期間中何度でも応募できますが、同一レシートでの応募は1回のみになります

※11月8日(金)に応募フォームへの案内が開始となります

Ado Profile

21歳の歌い手。

2020年に「うっせぇわ」でメジャーデビューを果たし社会現象に。

2022年1月に発売した1stアルバム『狂言』や主題歌/劇中歌を含む全7曲の歌唱を担当した映画『ONE PIECE FILM RED』の楽曲を収録したCDアルバム『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』もランキングを席巻しロングヒット。

2024年2月からは世界ツアー「Wish」、4月には女性ソロアーティストとして初の国立競技場でのライブ、Ado SPECIAL LIVE 2024「心臓」が開催されました。

7月からは初の全国アリーナツアー “Ado JAPAN TOUR 2024『モナ・リザの横顔』”を開催。

7月10日には自身2枚目となるオリジナルアルバム『残夢』が発売されました。

Adoさんとのコラボメニューやオリジナルデザインのグッズが盛りだくさん!

くら寿司×Adoのコラボレーション企画第2弾は、2024年10月24日(木)から4日間限定のコラボ寿司先行販売ののち、2024年11月1日(金)より開始です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 誕生日を祝うバースデーコラボ寿司や本人リクエストの「かぼちゃプリン」も!くら寿司「Ado コラボメニュー」 appeared first on Dtimes.