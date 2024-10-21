ËÌÅÍ¾½¡¢Í¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶ñºà¤òÆþ¤ì¤¿Í¼¿©¤ò¸ø³«¡ÖÀ¨¤¤»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¤¬20Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Í¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶ñºà¤òÆþ¤ì¤¿Í¼¿©¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ËÌÅÍ¤Ï¡ÖÈ©´¨¤¤Ìë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö²æ¤¬²È¤ÎÊý¤ÏÄ¹Âµ¤òÃå¤Ê¤¤¤È´¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÆü¤ÎÍ¼¿©¤Ï¤ªÆé¡×¤ÈÍ¼¿©¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ò²ð¡£¡ÖÌîºÚ¤ÈÎäÂ¢¸Ë¤ËÍ¾¤Ã¤Æ¤ë¶ñºà¤ò¿§¡¹Æþ¤ì¤Æ¤¿¤éÀ¨¤¤»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÆé¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¶ñºà¤¬Æþ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¥¹¡¼¥×¤Ï¡¢Â©»Ò¤ÈÇã¤¤½Ð¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÂ©»Ò¤Ë¹¥¤¤½¤¦¤ÊÌ£¤òÁª¤Ð¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡Ö¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿¤Î¤¬¿©¤Ù¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡×¤È¼¡ÃË¡¦À¿Ç·²ð¤µ¤ó¤¬¥ß¥Ä¥«¥ó¡Ø¡º¤Þ¤ÇÈþÌ£¤·¤¤ ÃÏ·Üº«ÉÛ¤À¤·Æé¤Ä¤æ ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡Ù¤òÁª¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Öº£Æü¤ÎÍ¼¿©¡×¤ÈÎÁÍý¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿¿©Âî¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡Ö»ª¤Î±ö¾Æ¤ ¥µ¥é¥À¡×¤âÍÑ°Õ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤ÇÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö²¹¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö´¨¤¤»þ¤ÏÆé¤¬1ÈÖ¡×¡Ö²æ¤¬²È¤âÆé¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£