¥í¡¼¥½¥ó¡¢¡Ö¿¿¶õÃÇÇ® ¿ä¤·¿§¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¡×¡¡¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û4¥¥ã¥é¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥í¡¼¥½¥ó¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¿¿¶õÃÇÇ® ¿ä¤·¿§¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¡×4¼ï¤ò2024Ç¯10·î23Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Æ±ºî¤ÎÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼4¿Í¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¿¿¶õÃÇÇ®¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥¥ã¥é¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤È¥µ¥¤¥ó¤ò¥×¥ê¥ó¥È
ÅÁÀâ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¥¢¥¤¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼4¿Í¤Î³¨ÊÁ¤ÎÁ´4¼ï¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÃ±ÂÎ¤È¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¼Ì¿¿É÷¤Î¥«¥Ã¥È¤ä¥µ¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¡£
ÍÆÎÌ450¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤Ç¡¢¿¿¶õÃÇÇ®¹½Â¤¤Ë¤è¤ê°û¤ß¤´¤í¤Î²¹ÅÙ¤òÄ¹»þ´Ö¥¡¼¥×¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢Îä¤¿¤¤°û¤ßÊª¤òÆþ¤ì¤Æ¤â·ëÏª¤·¤Ë¤¯¤¤¡£¥«¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¥«¥Ã¥×¤Î¤Þ¤ÞÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥µ¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥¤ver.¡×¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥«¥é¡¼¤ÎÇ»¤¤¥Ô¥ó¥¯¤¬¥Ù¡¼¥¹¿§¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë°áÁõ¤òÃå¤Æ¥À¥Ö¥ë¥Ô¡¼¥¹¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¥¢¥¤¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤È¡¢¡ÖB¾®Ä® ¥¢¥¤¡×¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¡Ö¥ë¥Ó¡¼ver.¡×¤Ï¡¢¤¦¤¹¤á¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥«¥é¡¼¡£¿··ëÀ®¤µ¤ì¤¿B¾®Ä®¤Î¥¢¥¤¥É¥ë°áÁõ¤òÃå¤¿¡Ö¥ë¥Ó¡¼¡×¤È¥µ¥¤¥ó¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¡£
¡ÖÍÇÏ¤«¤Êver.¡×¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¤Ç¡¢B¾®Ä®¤Î°áÁõ¤òÃå¤ÆËË¤ËÎ¾¼ê¤òÅö¤Æ¤¿¥Ý¡¼¥º¤Î¡ÖÍÇÏ¤«¤Ê¡×¤È¥µ¥¤¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤¦¡£
¡ÖMEM¤Á¤çver.¡×¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢B¾®Ä®¤Î°áÁõ¤òÃå¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤¹¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤È¥µ¥¤¥ó¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤â²Á³Ê¤Ï3619±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£