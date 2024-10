クイーンズスクエア横浜が「クイーンズスクエア横浜クリスマス2024 Hello Kitty Happy Christmas」を開催。

クリスマスツリーをはじめとしたイルミネーションが、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とコラボレーションした、ポップでキュートな世界観のあるデザインで展開されます☆

クイーンズスクエア横浜「クイーンズスクエア横浜クリスマス2024 Hello Kitty Happy Christmas」

開催期間:2024年11月5日(火)〜12月25日(水)

※ツリー及びキャラクターがデザインされた装飾は2024年12月25日(水)までの展開になります

会場:クイーンズスクエア横浜(横浜市西区みなとみらい2-3)

主催:クイーンズスクエア横浜イベント実行委員会

クイーンズスクエア横浜の期間限定イベントとして「クイーンズスクエア横浜クリスマス2024」を開催。

2024年のクリスマスツリーをはじめとしたイルミネーションのテーマは、「クイーンズスクエア横浜クリスマス2024 Hello Kitty Happy Christmas」です。

期間中、サンリオの人気キャラクターであり、2024年に50周年を迎えた「ハローキティ」や「ディアダニエル」とコラボレーションした、ポップでかわいい世界観のあるデザインで、訪れたゲストをお出迎え。

また、11月5日には「クイーンズスクエア横浜クリスマス2024 Hello Kitty Happy Christmas」のクリスマスツリーである、「Hello Kitty Happy Christmas Tree!」の点灯式も予定されています☆

Hello Kitty Happy Christmas Tree!

イルミネーション点灯期間:2024年11月5日(火)〜12月25日(水)

イルミネーション点灯時間:11:00〜23:00 ※11月5日(火)は点灯式後から点灯

ショータイム:1日6回、約5分間 (16:00/17:00/18:00/19:00/20:00/21:00)

ツリーの規模:高さ 約10m

開催場所:クイーンズスクエア横浜 2階 クイーンモール(パシフィコ横浜側)

サンリオの人気キャラクターであり、2024年に50周年を迎えた「ハローキティ」と、幼なじみでボーイフレンドである「ディアダニエル」

2人とコラボレーションした、ポップでかわいい「クイーンズスクエア横浜2024年クリスマス」限定のスペシャルデザインを使用したクリスマスツリーが登場します。

ツリーの正面には「ハローキティ」のチャームポイントである”リボン”をテーマにした「BIG TREE リボン」や、

3Dホログラムファンによるアニメーション投影など、デザイン全体で今や日本文化となっている“カワイイ(KAWAII)”を表現。

また、定時には恒例のショータイムとして、レインボーアーチと連動した「音楽と光のパフォーマンス」演出も実施されます。

Hello Kitty Happy Christmas Tree! 点灯式

開催日時: 2024年11月5日(火) 18:15〜19:05(予定)

点灯式スケジュール:18:15〜

・オープニング

・主催者挨拶

・スペシャルゲスト登場・トーク

・点灯カウントダウン

・ツリーショータイム

・フォトセッション

・終了

スペシャルゲスト: ハローキティ、ディアダニエル

開催場所:クイーンズスクエア横浜クイーンモール2階(パシフィコ横浜側)

イベント開始日である11月5日に「Hello Kitty Happy Christmas Tree!」の点灯式も開催。

「ハローキティ」と「ディアダニエル」のトークや点灯カウントダウン、フォトセッションなどが実施される予定です。

※内容はあくまで公表時点の予定であり、今後変更・追加・中止等がなされる場合があります

さらに期間中、地下3階のステコア口シャトルエスカレーター乗り場や、

水と緑の豊かな自然に抱かれ、開放感あふれる、人々の憩いの場である「クイーンズパーク」

けやき通り側の植栽など、クイーンズスクエア横浜全体がポップでかわいい世界観に包まれます☆

「ハローキティ」「ディアダニエル」とコラボレーションした、ポップでキュートな世界観のあるクリスマスツリーがお目見えするクリスマスイベント。

クイーンズスクエア横浜にて2024年11月5日より開催される「クイーンズスクエア横浜クリスマス2024 Hello Kitty Happy Christmas」の紹介でした☆

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654620

※記載内容は予告なく変更する場合があります

※画像はいずれもイメージです

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ハローキティとディアダニエルのツリーやアーチ!クイーンズスクエア横浜「Hello Kitty ハッピークリスマス」 appeared first on Dtimes.