±ºÏÂ¤¬£Ê£²¹ß³Ê´íµ¡¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÀïÆ®¥â¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¡×¡¡»Ø´ø´±¤¬¶¯Ä´¡Ä£´Ï¢ÇÔ¤Ç£±£¶°ÌÅ¾Íî
¡¡±ºÏÂ¤Î¥Þ¥Á¥§¥¤¡¦¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤¬£²£±Æü¡¢¥Û¡¼¥à¡¦ÇðÀï¡Ê£²£³Æü¡¦ºë¶Ì¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç²ñ¸«¤·¤¿¡£
¡¡£±£¹Æü¤ÎÅìµþ£ÖÀï¡ÊÌ£¥¹¥¿¡Ë¤ÏÁ°È¾£²£·Ê¬¤Ë£Í£ÆÅÏÊÕÎ¿Ëá¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ë¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é£²¼ºÅÀ¤·¤ÆµÕÅ¾Éé¤±¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï£µÇ¯¤Ö¤ê¤Î£´Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢£±£¶°Ì¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÅìµþ£ÖÀï¤Ï²æ¡¹¤¬´üÂÔ¤·¤Æ¤¿¥×¥ì¡¼¤¬¸«¤é¤ì¤º¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÎÉ¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¹¶¼é¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼ºÅÀ¤ÏËÉ¤²¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥ó¥×¥ì¡¼¤«¤é¼ºÅÀ¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼éÈ÷¤ÎÁ´¤Æ¤¬°¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£º£¤Ï·ë²Ì¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ÏÈá»´¤À¤È¸À¤¨¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÔÀï¸å¤Ë¤Ï¡¢¼ç¾£Ç£ËÀ¾Àî¼þºî¤È£Í£Æ¸¶¸ý¸µµ¤¤¬¥´¡¼¥ëÎ¢¤Î±ºÏÂ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤¹¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëËÜÉô¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥¯¥é¥ÖÆâÉô¤Ç¤Ï°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤³¤ÎÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÇÃµ¤·µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¸·¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤¬¡ÖÁª¼ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´°÷¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀïÆ®¥â¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£Àï¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢±Ñ¸ì¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¡õ¥Õ¥¡¥¤¥È¡õ¥Õ¥¡¥¤¥È¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï£Ê£²¼«Æ°¹ß³Ê·÷¤Î£±£¸°Ì¡¦ÈØÅÄ¤È¾¡¤ÁÅÀ£´º¹¤È»ÄÎ±Áè¤¤¤Î±²Ãæ¤Ë¤¢¤ë¡££²£³Æü¤Ë¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇÇð¤ÈÂÐÀï¡£¾¡¤ÁÅÀ£³£¹¤ÇÊÂ¤Ö£±£·°Ì¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Î»ÄÎ±¤ò¤«¤±¤¿Âç°ìÈÖ¤È¤Ê¤ë¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÁ°Àá¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤è¤ê¹â¤¤¤â¤Î¤ò²æ¡¹¼«¿È¤Ë´üÂÔ¤·¤Æµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤Ï²æ¡¹¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤¬°ÕÍßÅª¤ËÁö¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¸«¤é¤ì¤ë»î¹ç¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£