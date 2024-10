ハローキティみずいろシリーズが登場！東武百貨店 池袋本店「ハローキティ50周年 アニバーサリーマーケット」

東武百貨店 池袋本店 8階催事場では、幅広い世代に愛される株式会社サンリオのキャラクター「ハローキティ」の誕生50周年を記念して、2024年10月24日(木)から11月5日(火)まで「ハローキティ50周年 アニバーサリーマーケット」を開催します。

東武限定品やイベント限定商品のほか、全国に先駆けて同店先行発売のアイテム「ハローキティみずいろシリーズ」も登場。

東武百貨店 池袋本店「ハローキティ50周年 アニバーサリーマーケット」

【同時開催】「サンリオキャラクターズ POP UP SHOP」 概要>

場所 :東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約210坪)

期間 :2024年10月24日(木)〜11月5日(火)

営業時間:午前10時〜午後7時

◆東武限定品やイベント限定品が登場!

東武オリジナルのイラストを使った東武限定品や、イベント限定の商品が展開されます。

[東武限定品]

「アクリルスタンド ハローキティ 50th」 1,430円

※デザインはイメージです。

【アクリルスタンド ハローキティ 50th】

[東武限定品]

「ウォールキャンバスS ハローキティ 50th」 2,640円

※デザインはイメージです。

【ウォールキャンバスS ハローキティ 50th】

[イベント限定]

「マグカップマーケット ハローキティ 50th」 1,650円

【マグカップマーケット ハローキティ 50th】

[イベント限定]

「ステンレスタンブラーL マーケット ハローキティ 50th」 2,530円

【ステンレスタンブラーL マーケット ハローキティ 50th】

◆池袋東武先行発売 ハローキティみずいろシリーズが登場!

爽やかでスイートでかわいい!“みずいろな日々”を彩るハローキティの「みずいろシリーズ」を全国に先駆けていち早く紹介します。

池袋東武先行発売!「ハローキティみずいろシリーズ」

【ハローキティみずいろシリーズ】

(1)「マチ付き巾着 みずいろ ハローキティ」 990円

(2)「ランチトート 総柄 みずいろ ハローキティ」 3,190円

(3)「パスケース みずいろ ハローキティ」 1,595円

(4)「クリアマルチケースSS みずいろ ハローキティ」 各935円

※写真はイメージです。

※10月21日(月)時点の内容です。

※表示価格は「消費税込み」の価格です。

※一部の商品は、数量限定です。

