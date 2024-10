多くの困難に立ち向かう子供たちへの支援を目的としたチャリティコンサート「Act Against Anything VOL.3『THE VARIETY 29』」が、12月1日に『AAA』の聖地・日本武道館で開催される。開催を前に.ENDRECHERI./堂本剛の出演が21日、決定した。1993年、俳優の岸谷五朗の呼びかけにより、エイズ啓発を目的として誕生した「Act Against AIDS『THE VARIETY』」。その後、エイズ啓発という当初の目的から大きな前進があり、2020年12月より、“一人でも多くの子供たちとその未来を守りたい”と、貧困、難病、教育問題など多くの困難に立ち向かう子供たちへの支援を目的とした、「Act Against Anything『THE VARIETY』」として新たなスタートを切った。

「KinKi Kids」として国民的スターの顔を持ちながら、シンガー・ソングライタ一、クリエイティブワールド「.ENDRECHERI.(エンドリケリー).」 としても活躍。ジョージ・クリントンに感銘を受け、ファンクミュージックを愛し、2022年にはファンク専門の米音楽メディア「Funkatopia」が選ぶ「2021年のファンクアルバムベスト20」に『GOTO FUNK』が選出され話題となるなど、日本の音楽シーンと向き合いながら、ファンクを軸にしたジャンルレスな音楽を発言し続けている。10月には、敬愛するジョージ・クリントンと初めてコラボした新曲『雑味 feat. George Clinton』が配信したばかりだ。■出演者岸谷五朗 寺脇康文葵わかな / 秋山竜次(ロバート) / 猪塚健太 / .ENDRECHERI.(堂本剛)/ 大黒摩季 / 大村俊介(SHUN) / 甲斐翔真 / 小関裕太 / サンラザ中野くん・パッパラー河合 / 城田優 / 杉山真梨佳 / 武田真治 / 中川晃教 / 中村雅俊 / 中村百花 / 新原泰佑 / 藤林美沙 / 三吉彩花 / 屋良朝幸 and more<BAND MEMBER>THE VARIETY BAND高木茂治 / 会田敏樹 / 高橋結子 / 曽根未宇司 / 金井央希 / 鈴木一葉/ 金山徹 / 寺内茂 / 堀江有希子