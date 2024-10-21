¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥×¥é¥Ü¥¦¥©¿·Æâ³ÕÈ¯Â¡¢ºâÌ³Áê¤é¼çÍ×³ÕÎ½¤ÏÎ±Ç¤
Stefanno Sulaiman¡¡Stanley Widianto
[¥¸¥ã¥«¥ë¥¿ £²£±Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¿·ÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥×¥é¥Ü¥¦¥©»á¤Ï£²£±Æü¡¢Àµ¼°¤ËÆâ³ÕÈ¯Â¤òÀë¸À¤·¤¿¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÏÁ°Ç¤¤Î¥¸¥ç¥³ÂçÅýÎÎ¤Î¼çÍ×À¯ºö¤¬·ÑÂ³¤µ¤ì¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
£²·î¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤ËÅöÁª¤·¤¿Á°¹ñËÉÁê¤Î¥×¥é¥Ü¥¦¥©»á¤ÏÁ°Æü¡¢Âè£¸ÂåÂçÅýÎÎ¤ËÀµ¼°½¢Ç¤¡£½¢Ç¤ÀëÀÀ¸å¤Î±éÀâ¤Ç¤Ï¡¢±ø¿¦¤Îº¬Àä¤È¿©ÎÁ¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¼«µëÂÎÀ©¶¯²½¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
º£²óÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿Âç¿Ã¤ÈÉûÂç¿Ã¤Ï£±£°£°¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¥¹¥ê¡¦¥à¥ë¥ä¥ËºâÌ³Áê¤È¥Ð¥Õ¥ê¥ë¡¦¥é¥Ï¥À¥ê¥¢¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦¹ÛÊª»ñ¸»Áê¤é¤Ï¥¸¥ç¥³Æâ³Õ¤«¤éºÆÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¥¹¥ê¡¦¥à¥ë¥ä¥Ë»á¤Ï¿·À¯¸¢¤Î¼çÍ×À¯ºö¤òÃ´¤¤¡¢Ìó£²£°£°£°Ëü¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Ø¤Îµë¿©Ìµ½þ²½¤Ê¤É¤Ç½éÇ¯ÅÙ¤ÎÍ½»»¤Ï£·£±Ãû¥ë¥Ô¥¢¡Ê£´£¶²¯¥É¥ë¡Ë¤ËÃ£¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Ö¥ë¥Ï¥Ì¥Ç¥£¥ó¡¦¥à¥Õ¥¿¥Ç¥£»á¤ÏÊ£¿ô¤Î³ÕÎ½ºÆÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥×¥é¥Ü¥¦¥©»á¤¬ÆÃ¤Ë¥¸¥ç¥³»á¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤ò°ú¤·Ñ¤°°Õ¸þ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¥ê¥¹¥¯¤òËÁ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¸¥ç¥³À¯¸¢¤Î½ÅÍ×³ÕÎ½¤òÁª¤ó¤À¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¿·³°Áê¤Ë¤ÏÍ¿ÅÞÉûÂåÉ½¤ÇµÄ²ñ¤Î³°¸ò°Ñ°÷²ñ¤ÎÉû°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤ë¥¹¥®¥ª¥Î»á¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¡£