¹¾¸Í»þÂå¡¢ÆüËÜ¤ÎÎñ¤òºî¤êÂØ¤¨¤¿°ÎÂç¤Ê¤ëÅ·Ê¸³Ø¼Ô¡¦¹â¶¶»ê»þ¤Î¸ùÀÓ¡Ú¸åÊÔ¡Û
¹â¹»À¸¤ÎÆüËÜ»Ë¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ç¤â¡¢Ì¾Á°¤ä¶ÈÀÓ¤¬£±¹Ô¤¯¤é¤¤¤·¤«½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹â¶¶»ê»þ¡Ê¤¿¤«¤Ï¤·¤è¤·¤È¤¡Ë¡£¼Â¤Ï¡¢½¾ÍèÆüËÜ¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿Îñ¤òÂç¤¤¯²þÊÑ¤·¡¢¤è¤êÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¸ùÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¢
¢¨¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤µ»ö¢
°ËÇ½Ãé·É¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡ÖÆüËÜÃÏ¿Þ¡×ºîÀ®¤Ë¿ÔÎÏ¤·¡ÉÆüËÜ¤Î·Á¡É¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿4¿Í¤Î°ÎÂç¤Ê¤ëÃË¤¿¤Á
ÇÀ¶È¤ÈÀ¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á
Àµ³Î¤Êµ¨Àá¤ÎÊÑ²½¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÎñ¤Ï¡¢ÇÀºîÊª¤ò°é¤Æ¤ë»þ´ü¤ò·×²è¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Á¡¢¼ý³ÏÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Îñ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¹Ô»ö¤äµ·¼°¤ò¹Ô¤¦¤Î¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤â°ÂÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Îñ¤¬Àµ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÇÀÌ±¤¿¤Á¤Ï¤â¤Ã¤ÈÅ¬ÀÚ¤ËÇÀºî¶È¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¼ý³Ï¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ¨¤¹¤³¤È¤¬¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÇÀ¶È¤ÎÀ¸»º¤Ï¸úÎ¨Åª¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿©¤ÙÊª¤Î¶¡µë¤¬°ÂÄê¤·¡¢¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤Î¼Á¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´²À¯Îñ¤ÏÇÀ¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ¨Àá¤Î¹Ô»ö¤ä¤ªº×¤ê¤Î»þ´ü¤âÀµ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤¿¤á¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤äÊ¸²½Åª¤Ê¹Ô»ö¤Ë¤âÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦¶È¤ÈÀ¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á
´²À¯Îñ¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Î¾¦¿Í¤¿¤Á¤Î³èÆ°¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Àµ³Î¤ÊÎñ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾¦¿Í¤¿¤Á¤Ï¾¦ÉÊ¤ò»ÅÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢Çä¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤è¤êÅ¬ÀÚ¤Ë·×²è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢µ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ûÍ×¤¬ÊÑ¤ï¤ë¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Àµ³Î¤ÊÎñ¤¬¤È¤Æ¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÇÀ»ºÊª¤äµ¨Àá¤Î¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤Ê»þ´ü¤Ë»Ô¾ì¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¹â¤¤Íø±×¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾¦¿Í¤¿¤Á¤ÏÇ¯Ãæ¹Ô»ö¤äº×¤ê¤ÎÆüÄø¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¾¦Çä¤Î·×²è¤òÎ©¤Æ¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¾¦Çä¤Î¸úÎ¨¤¬¾å¤¬¤ê¡¢·ÐºÑ³èÆ°¤¬¤è¤ê³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Àµ³Î¤ÊÎñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾¦¿Í¤¿¤Á¤Ï¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤·¡¢¼ý±×¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Î·ÐºÑ¤Î°ÂÄê¤ÈÈ¯Å¸¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¹â¶¶»ê»þ¤Î°ä»Ö¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¿Í¡¹
¤Þ¤¿¡¢»ê»þ¤Î¶ÈÀÓ¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£50ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é³Ø¤Ó»Ï¤á¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤òÂ¬ÎÌ¤·¤ÆÀµ³Î¤ÊÃÏ¿Þ¤òºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ËÇ½Ãé·É¤Ë¤â¡¢Å·Ê¸³Ø¤Î´ðÁÃ¤ò¶µ¤¨¤¿¤Î¤¬»ê»þ¤Ç¤¹¡£
Ãé·É¤ÎÂ¬ÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿ÃÏ¿Þ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÆüËÜ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ê»þ¤Î¶µ¤¨¤¬´ðÁÃ¤È¤Ê¤ê¡¢Ãé·É¤ÏÂ¬ÎÌ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢ÆüËÜ¤ÎÃÏÍýÅªÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»ê»þ¤Ï1804Ç¯¤Ë40ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»à¸å¡¢¤½¤Î¸ùÀÓ¤ÏÄï»Ò¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ä¹ÃË¤Ç¤¢¤ë¹â¶¶·ÊÊÝ¡Ê¤¿¤«¤Ï¤· ¤«¤²¤ä¤¹¡Ë¤Ï¡¢Ë´¤Éã¤Î»Å»ö¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢Æ±¤¸¤¯Å·Ê¸Êý¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¶¶»ê»þ¡¦·ÊÊÝ¿Æ»Ò¤Î¾ðÇ®¤ÈÅØÎÏ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢º£Æü¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë²Ê³Øµ»½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¤ÎÁÃ¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
»²¹ÍÊ¸¸¥¡§ÌÄ³¤ É÷¡ØÀ±¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿ÃË¤¿¤Á¡¡¹¾¸Í¤ÎÅ·Ê¸³Ø¼Ô ´Ö½ÅÉÙ¤È°ËÇ½Ãé·É¡Ù¡ÊÆüËÜÉ¾ÏÀ¼Ò¡¡2014¡Ë