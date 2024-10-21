»³ÅÄÍ¥¡¢ÃÆ´Ý¤Ç³¤³°Î¹¹Ô¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡ÖÂçËþÂ¤Î»ä¡×
¥â¥Ç¥ë¤Î»³ÅÄÍ¥¤¬19Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£ÃÆ´Ý¤Ç³¤³°Î¹¹Ô¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢»³ÅÄ¤Ï¡ÖÃÆ´Ý´Ú¹ñ¤ÎÎ¹¡×¤ÈÃÆ´Ý¤Ç´Ú¹ñ¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖÂç¹¥¤¤Ê@maison_kimhekim ¤Ë¹Ô¤±¤ÆÂçËþÂ¤Î»ä¡×¤È´Ú¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡ØKIMHEKIM¡Ê¥¥à¤Ø¥¥à¡Ë¡Ù¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ó¥Ä¤ä¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤âÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢Å¹Á°¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼«¿È¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡£¾Ð¤¤¤¹¤®¡ª¡×¤È¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£