¡ÖÊÄ½ê¶²ÉÝ¾É¤Î»ä¤Ï¿·´´Àþ¤ÇÂç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡£ÎÙÀÊ¤ÎÀÄÇ¯¤Ë¡Ø¼ê¤ò·Ò¤¤¤Ç¡Ù¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤é...¡×¡¡ÂÎ¸³ÃÌ¤Ë8Ëü¿Í´¶Æ°
¿·´´Àþ¤Ç¡¢½éÂÐÌÌ¤ÎÃËÀ¤Ë¡Ö¼ê¤ò·Ò¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤é¨¡¨¡¡£
¤½¤ó¤Ê´ñÌ¯¤ÊÂÎ¸³¤òÉÁ¤¤¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤Ì¡²è¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ºî¼Ô¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿Ì¡²è¤òSNS¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ü¤á¤½¡Ê¡÷bomesodays¡Ë¤µ¤ó¡£
2024Ç¯8·î13Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö½éÂÐÌÌ¤ÎÃËÀ¤Ë°®¼ê¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿ÏÃ¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤ÎÁ°ÊÔ¤À¡£
Ì¡²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ü¤á¤½¤µ¤ó¤Ï¡¢ÎÙ¤ÎºÂÀÊ¤ÎÃËÀµÒ¤È¼ê¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£"°®¼ê"¤È¤¤¤¦¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤·¤Ã¤«¤ê¤È·Ò¤¤¤Ç¤¤¤ë¤¬......¡£
°ìÂÎ¤Ê¤¼¡¢¤Ü¤á¤½¤µ¤ó¤Ï¤³¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¿·´´Àþ¤¬¡ÖÃÏ¹ö¡×¤È²½¤·¤Æ...
»þ¤Ï¾¯¤·ÁÌ¤ê¡¢2015Ç¯6·îË¿Æü¡¢¤Ü¤á¤½¤µ¤ó¤Ï¿·´´Àþ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ì¸«¤¹¤ë¤È´²¤¤¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬......¡£
¤¸¤Ä¤Ï¤³¤Î»þ¤Î¤Ü¤á¤½¤µ¤ó¤Ï¡¢¸ÆµÛ¤Ï¹Ó¤¤¤ïÂÎ¤Ï¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¶ñ¹ç¤¬°¤«¤Ã¤¿¡£
²¿¸Î¤Ê¤é......¡£
¤Ü¤á¤½¤µ¤ó¤Ï¡¢¿·´´Àþ¤Ë¾è¤ë¤À¤±¤Çµ¤Ê¬¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¡ÖÊÄ½ê¶²ÉÝ¾É¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤Î¤¦¤¨¡¢Åö»þ¤Ï¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤È·ÚÅÙ¤ÎÝµ¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢»°½Å¶ì¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¿ÈÆâ¤ËÉÔ¹¬¤¬¤¢¤ê¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤º1¿Í¤Ç¿·´´Àþ¤Ë¾è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÅöÁ³¡¢¤Ü¤á¤½¤µ¤ó¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï²÷Å¬¤ÊÎ¹Ï©¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ......¡£
Âç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Ë
¡ÖÌµÍýÌµÍýÌµÍý¥à¥ê¤£¡¼¡ª¡ª¡×
¡Ö¤â¤¦µ¤Àä¤·¤¿¤¤...¡ª¡ª¡×
°Æ¤ÎÄê¡¢¿·´´Àþ¤Ë¾è¼Ö¤·¤¿¤Ü¤á¤½¤µ¤ó¤Ï¶²ÉÝ¤È¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Î¤É¤óÄì¤Ë¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÅÓÃæ¤Ç²¼¼Ö¤·¤¿¤éÍÑ»ö¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤½¤ì¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Âç¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë......¡£
Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÁë¤Î³°¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¾É¾õ¤Ï´ËÏÂ¤»¤º¡¢¿²¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ü¤á¤½¤µ¤ó¡£
¾¯¤·¤Ç¤â¹¤¤»ë³¦¤òÆÀ¤è¤¦¤ÈÄÌÏ©Â¦¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤í¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡£
¥¿¥¤¥ß¥ó¥°°¤¯¡¢¤½¤³¤ËÊÌ¤Î¾èµÒ¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¹¤¬¤ë¤É¤³¤í¤«¤è¤ê°ìÁØ»ë³¦¤¬¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤Ü¤á¤½¤µ¤ó¤Ï¤¤¤è¤¤¤èÂç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö¼ê¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Þ¤È¤â¤ËÀ¼¤âÈ¯¤»¤º¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¸ÆµÛ¤Þ¤Ç¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ü¤á¤½¤µ¤ó¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤º¤¤¤È¡¢¤Ü¤á¤½¤µ¤ó¤Ï¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¡£
¤â¤Ï¤äÎäÀÅ¤µ¤Ï³§Ìµ¡£¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢É¬»à¤Ë¥Ô¥ó¥Á¤ò¾è¤êÀÚ¤ëÊýË¡¤òÌÏº÷¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤Ü¤á¤½¤µ¤ó¤¬½Ð¤·¤¿Åú¤¨¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¼ê¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¤½¤¦¡£½éÂÐÌÌ¤ÎÃËÀ¤Ë°®¼ê¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢À¼¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤ª´ê¤¤¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤Ã¤Æ¤ÎÉ®ÃÌ¤À¤Ã¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÎÙ¤ÎÀÊ¤Î¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¤¬¤¤¤¤Ê¤êÊ¸ÌÌ¤À¤±¤Ç¡Ö»ä¤È¼ê¤ò·Ò¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÃËÀÂ¦¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤É¤³¤í¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
°Æ¤ÎÄê¡¢ÃËÀ¤¬º¤ÏÇ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤Ü¤á¤½¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤ÎÆÍÇï»Ò¤â¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤ò¸å²ù¤¹¤ë¡£
ÃËÀ¤«¤é¤ÎÅú¤¨¤Ï...
¡Ö¤«¤Ò¤å¤«¤Ò¤å¤«¤Ò¤å...¡Ê¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ë¡×
¤³¤ì°Ê¾å¤ÏÂ¾¿Í¤òº¤¤é¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ü¤á¤½¤µ¤ó¤Ï¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç°ú¤²¼¤¬¤í¤¦¤È¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ü¤á¤½¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÃËÀ¤Ï......¡£
¡ÖÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡×
¡Ö¼ê·Ò¤®¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¤Ê¤ó¤È¡¢¾Ü¤·¤¤»ö¾ð¤â²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¾Ð´é¤Ç¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¤Æ¤Ã¤¤êÉÔ¿³¤¬¤é¤ì¤ë¤À¤±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ü¤á¤½¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤ÎÍ¥¤·¤¤ÂÐ±þ¤Ë»×¤ï¤ºÎÞ¡£
ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î¡Ö¤«¤Ò¤å¤¥¡×¤È¤¤¤¦¾ð¤±¤Ê¤¤À¼¤òÈ¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º¹¤·½Ð¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¤Î¼ê¤ò°®¤êÊÖ¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
18Æü¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¤Ü¤á¤½¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÃËÀ¤Ë¼ê¤ò·Ò¤¤¤ÇÌã¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Ìµ»ö¤ËÌÜÅªÃÏ¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¤Ü¤á¤½¤µ¤ó¤¬¿·´´Àþ¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿¿´²¹¤Þ¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï8Ëü·ï¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤â¡¢Ì¡²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¸å¡¢Åö»þ½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿ÃËÀ¤«¤é¤Ü¤á¤½¤µ¤ó¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡ÖDM¤Ë¤Æ¤ªÊÖ»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¦Ãæ¤Ç¡¢Åö»þ½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª·»¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤½¤Î½Ö´Ö¤Ï¤È¤Æ¤â´¶³´¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ê¤Ü¤á¤½¤µ¤ó¡Ë
¤Ê¤ª¡¢¼ê¤ò·Ò¤¤¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤«¤éÃËÀ¤¬²¼¼Ö¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¸åÊÔ¡×¤ä¡¢¿·´´Àþ¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤Î9Ç¯¸å¤Î½ÐÍè»ö¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¸åÆüÃÌ¡×¤ò´Þ¤á¤¿ºîÉÊ¤Ïkindle¤ÇÌµÎÁ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£