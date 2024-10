UHD BD「【初回仕様】オーシャンズ トリロジー コレクターズBOX<4K ULTRA HD&ブルーレイセット>(6枚組/豪華封入特典付)」

1000842463 22,440円 12月18日発売

発売:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント 販売:NBCユニバーサル・エンターテイメント

ワーナー・ブラザースは、ジョージ・クルーニー主演の映画「オーシャンズ」3部作をセットにした4K Ultra HD Blu-ray「オーシャンズ トリロジー コレクターズBOX」を12月18日に発売する。全6枚組で、価格は22,400円。

カリスマ窃盗犯ダニー・オーシャン(ジョージ・クルーニー)とクセのある仲間たちの活躍を描いた人気シリーズ「オーシャンズ」シリーズ。シリーズ第1作「オーシャンズ 11」(2001)、第2作「オーシャンズ 12」(2004)、第3作「オーシャンズ 13」(2007)の3部作をボックス仕様で収録。初回仕様は特典三方背アウターボックス、3枚組両面仕様のアートカードを封入する。

アートカード表面

アートカード裏面

映画本編と映像特典をUHD BD/BDに収録した全6枚組。UHD BD音声は、英語DTS-HD MasterAudio 5.1ch、日本語Dolby Digital 5.1ch。BD音声は英語・日本語Dolby Digital 5.1ch。映像特典は、「オーシャンズ 11」が約75分、「オーシャンズ 12」が約66分、「オーシャンズ 13」が約89分。

「オーシャンズ 11」あらすじ

ラスベガスを舞台に、アカデミー賞受賞監督のスティーブン・ソダーバーグと超豪華スター競演で贈るサスペンス・アクション。ジョージ・クルーニー演じるダニー・オーシャンは、腕利きだがクセのある仲間たちを率い、3 つのカジノを同時に襲撃するという途方もない計画を実行に移す。

標的はカジノのオーナーであり、ダニーの元妻(ジュリア・ロバーツ)と付き合っているベネディクト(アンディ・ガルシア)。ラスティー(ブラッド・ピット)、ライナス(マット・デイモン)、フランク(バーニー・マック)、ソール(カール・ライナー)他、役者は揃った。のるかそるか、史上最大の作戦が始まる。

(c) 2007 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

「オーシャンズ 12」あらすじ

ダニー・オーシャンと仲間たちが帰ってきた! 前回のヤマで手に入れた1億6千万ドルの大半をすでに使い果たしてしまったオーシャンと仲間たち。一方、1億6千万ドルを奪われたテリー・ベネディクトが黙っているはずもなく、借りを返すチャンスを虎視眈々と狙っていた。さらに得体の知れない何者かがオーシャンと仲間たちを執拗につけまわす。こうして追い詰められた彼らは、再び前代未聞の強奪計画を実行することにする。

アムステルダム、パリ、ローマを舞台に、前作に引き続きスティーブン・ソダーバーグが監督を務め、超豪華キャストにはキャサリン・ゼタ=ジョーンズが加わった。

(c) 2007 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

「オーシャンズ 13」あらすじ

きっちり借りを返せる勝算はどのくらい? ダニー・オーシャン(ジョージ・クルーニー)率いる“オーシャンズ”にとって何よりも大切なのは仲間。さまざまな難関を突破してきた彼らにとってでさえ、もっともハードルが高く、リスクの大きいカジノを襲うとなれば、その仲間を守るためだけだ。だが、今回のターゲット“バンク”カジノに侵入するには運以上の何かが必要だった。

冷酷無比なカジノ経営者のウィリー・バンク(アル・パチーノ)は、パートナーにすると約束したルーベン・ティシュコフ(エリオット・グールド)を裏切り、失意のルーベンは瀕死の状態で病院のベッドに横たわっていた――。

(c) 2007 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.