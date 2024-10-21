ÆüËÜ¥Ï¥à¡¡¥ì¥¤¥¨¥¹¤¬·ÀÌó±äÄ¹¹ç°Õ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º°Ê³°¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¼Â¤Ã¤¿¡ª
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï21Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥ß¥ë¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹³°Ìî¼ê¡Ê29¡Ë¤È2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤¬¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥¤¥¨¥¹¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º°Ê³°¤Î¾ì½ê¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ËÅþÃå¤·¤¿Æü¤«¤é¡¢µåÃÄ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤¬²¹¤«¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î²È¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤ÇËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤È²ÈÂ²¤â¡¢¿·¤·¤¤µ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿µåÃÄ¤ËÈó¾ï¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤Î2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÎÉ¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ïº£µ¨103»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î25ËÜÎÝÂÇ¡¢65ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨¡¦290¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤Ï9·î29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÜµòÃÏ¥¨¥¹¥³¥óF¤Ç¤ÎºÇ½ªÀï¸å¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¡Ö°ì¤Ä¤ª´ê¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¡¢¥ì¥¤¥¨¥¹¤È¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤è¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ï»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¡È¤É¤³¤Ë¤â¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç±¿Æ°¡É¤ò»Ï¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø°ÛÎã¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î»×¤¤¤¬ÆÏ¤¤¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£