¥È¥é¥ó¥×»á¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ç¥Ý¥Æ¥ÈÍÈ¤²¤ë¡¡µÒ¤Ë¼êÅÏ¤·¡¢½îÌ±ÇÉ¤ò±é½Ð
¡¡Íè·î¤ËÇ÷¤ëÊÆÂçÅýÎÎÁª¤Î¶¦ÏÂÅÞ¸õÊä¤Î¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤¬20Æü¡¢·ãÀï½£¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ç½¾¶È°÷¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¯»Ñ¤òÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆCNN¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿¡£Ì±¼çÅÞ¸õÊä¤Î¥Ï¥ê¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¹³¤·¡¢½îÌ±ÇÉ¤ò±é½Ð¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö°ÜÌ±¤Ï¥Ú¥Ã¥È¤ò¿©¤Ù¤ë¡×È¯¸À¤ËÀø¤à»×ÏÇ¡¡¥Ç¥Þ¤¬À¸¤ó¤Àº®Íð¤òÄÉ¤Ã¤Æ
¡¡CNN¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï20Æü¤Ë¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎÅ¹ÊÞ¤òË¬¤ì¡¢¥¨¥×¥í¥ó¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤òÄ´Íý¤·¤¿¡£¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥ë¡¼¤ÎÁë¸ý¤ËÎ©¤Á¡¢¡Ö»ä¤¬ºî¤Ã¤¿¡£Á´¤Æ»ä¤Î¤ª¤´¤ê¤À¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢µÒ¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡CNN¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ï¥ê¥¹»á¤Î¿Ø±Ä¤Ï¡¢¥Ï¥ê¥¹»á¤ÏÂç³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿1983Ç¯¤Î²Æ¤Ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÅýÎÎÁª¤òÁ°¤Ë¡¢Ì±¼çÅÞ¤ÏÃæ´ÖÁØ¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤è¤¦¤È¡¢¥Ï¥ê¥¹»á¤Î¤³¤Î·Ð¸³¤ò¡¢ÉÙÍµÁØ¤Ç¤¢¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤ÈÂÐÈæ¤·¤Æ¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï°ìÊýÅª¤Ë¡¢¥Ï¥ê¥¹»á¤¬¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤ò¤¦¤½¤À¤È¼çÄ¥¡£ÊÆFOX¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢20Æü¤ËÅ¹ÊÞ¤Ç½¾¶È°÷ÂÎ¸³¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¤â¡¢¡Ö»ä¤Ï¥«¥Þ¥é¡Ê¥Ï¥ê¥¹»á¡Ë¤è¤ê¡¢15Ê¬Ä¹¤¯Æ¯¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢½îÌ±Åª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¹¤²¤è¤¦¤ÈÌöµ¯¤Ë¤Ê¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ê²ÃÆ£¤¢¤ºº´¡Ë