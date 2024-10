アートコレクションハウスは、アニメファン必見の展示販売会「昭和の名作アニメ版画展」を10月25日(金)〜27日(日)に名古屋、11月22日(金)〜24日(日)に東京にて開催します。

アートコレクションハウス「昭和の名作アニメ版画展」

入場料 : 無料

◇名古屋会場

ウインクあいち(愛知県産業労働センター)8階 802・803号室

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38

会期:2024年10月25日(金)〜10月27日(日)

時間:11:00〜19:00(初日16:00開場、最終日17:00閉場)

◇東京会場

秋葉原UDX 4階 ギャラリーネクスト2

〒101-0021 東京都千代田区外神田4丁目14-1

会期:2024年11月22日(金)〜11月24日(日)

時間:11:00〜19:00(初日11:00開場、最終日17:00閉場)

アートコレクションハウスは、アニメファン必見の展示販売会「昭和の名作アニメ版画展」を10月25日(金)〜27日(日)に名古屋、11月22日(金)〜24日(日)に東京にて開催!

名作アニメの感動を現代の技術で蘇らせた特別な版画作品の数々を展示・販売します。

世界のアニメ界のレジェンド、宮崎駿監督を世に押し出した名作「ルパン三世 カリオストロの城」劇場公開から45年を記念して、今なおファンの心を揺さぶり続ける名作中の名作から心に刻まれる名シーン12枚をストーリー仕立てで配置し、6セットにまとめた特別仕様の版画を展示します。

さらに、「サイボーグ009」、「装甲騎兵ボトムズ」、「ブラック・ジャック」、「ドラえもん」、「釣りキチ三平」、「吸血姫美夕」など、数々の昭和の名作アニメから価値あるアート作品の展示販売も決定しました。

昭和当時の宣伝ポスターや、パンフレット、特集号となったアニメ専門誌など、昭和アニメファン垂涎の内容となっています。

◆「昭和の名作アニメ版画展」見どころ

〇昭和名作アニメを代表する作家たち直筆サイン入りの稀少版画が多数展示・販売

〇昭和当時に使用された稀少な宣伝ポスター・パンフレットなど見どころ満載の資料展示あり

〇「ルパン三世 カリオストロの城」劇場公開から45年を記念した限定版画作品を初展示・販売

〇会場内限定グッズを販売

<展示アニメ>

『石ノ森章太郎』 :サイボーグ009

『大河原邦男』 :装甲騎兵ボトムズ

『手塚治虫』 :ブラック・ジャック

『藤子・F・不二雄』 :ドラえもん

『矢口高雄』 :釣りキチ三平

『垣野内成美』 :吸血姫美夕

『モンキー・パンチ』:ルパン三世

など。

〜 イベントに関するお問い合わせ先 〜

■アートコレクションハウス

所在地:東京都千代田区外神田6-15-14 外神田ストークビル 7F

TEL :03-3568-3340(受付時間 10:00〜18:00)※土日祝定休

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「ルパン三世 カリオストロの城」の特別仕様の版画も!アートコレクションハウス「昭和の名作アニメ版画展」 appeared first on Dtimes.