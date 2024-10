世界文化社から、ディズニーアニメーション「アナと雪の女王」シリーズの世界観が楽しめる『ディズニー ストーリーブック・アドベント&イベントカレンダー アナと雪の女王』が登場。

1日1冊「アナ」や「エルサ」と一緒にクリスマスのカウントダウンができるカレンダーには、ディズニーアニメーション『アナと雪の女王』の物語を綴った24冊のミニ絵本が入っています☆

世界文化社『ディズニー ストーリーブック・アドベント&イベントカレンダー アナと雪の女王』

価格:6,600円(税込)

発売日:2024年10月24日(木)

『アナと雪の女王』の24つの絵本:

「アナと ゆきの じょおう」 「トナカイの ともだち」 「 よあけの オーロラ(その1)/ぼうけんの はじまり」 「 よあけの オーロラ(その2)/オラフの おもいでばなし」 「 よあけの オーロラ(その3)/〈みつける〉の ひみつ」 「クールな コンテスト」 「オラフの まちどおしい はる」 「アナに まかせて!」 「おしろの おとまりかい」 「バルダの クリスタル」「 オーロラの まほう/オーケンの はつめい」 「うみの むこう」 「オラフの かんぺきな なつ」 「あまい ハート」 「オラフの おしごと」 「トロールの ベビーシッター」 「こどもの ころ」 「なつの パレード」 「アイスゲーム」 「オラフの たんじょうび」 「トロールを さがして」 「アレンデールの ゆうれい」 「みちへの たび」(アナと雪の女王2前半) 「いえじに つく たび」(アナと雪の女王2後半)

販売店舗:全国の書店、Amazon など

発行:株式会社世界文化社

世界文化社から、1日1冊「アナ」や「エルサ」と一緒にクリスマスのカウントダウンをできる『ディズニー ストーリーブック・アドベント&イベントカレンダー アナと雪の女王』が登場。

サイズは天地410×左右245×厚さ32ミリで、中を開くと『アナと雪の女王』の物語を綴った24冊のミニ絵本が入っています。

「アナ」や「エルサ」と一緒に、いつも以上にワクワクするクリスマスを過ごすことができるディズニーグッズです。

中を開くと、番号が書かれた24のポケットが。

ミニ絵本は表紙が見えないようにスリーブに入っています。

どの絵本が出るかは、開くまでのお楽しみです。

1日1話、クリスマスまでカウントダウンしながら24のお話を読む日々は、お子さんにとって忘れられない思い出になること間違いなし☆

クリスマスだけでなくお誕生日、入学式入園式など、お子さんにとっての大切な日までのカウントダウンブックにもぴったりです。

24冊の絵本は持ち運びに便利なコンパクトサイズ。

旅行、散歩、ちょっとしたお出かけなど、愛と思いやりにあふれる優しい24冊は、一年中、家族一緒に楽しめる物語です。

1日1冊「アナ」や「エルサ」と一緒にクリスマスまでのカウントダウンを楽しめる24冊のミニ絵本。

世界文化社の『ディズニー ストーリーブック・アドベント&イベントカレンダー アナと雪の女王』は、全国の書店、Amazonなどにて販売です☆

© Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 24冊のミニ絵本入り!世界文化社『ディズニー ストーリーブック・アドベント&イベントカレンダー アナと雪の女王』 appeared first on Dtimes.