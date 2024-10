SEVENTEEN、12thミニアルバムの初動売上が驚異の316万枚を突破！K-POPで今年最高記録

SEVENTEENが12thミニアルバムを通じて絶大な人気を証明した。21日、HANTEOチャートによると、SEVENTEENの12thミニアルバム「SPILL THE FEELS」は、発売から1週間(集計期間:10月14〜20日)で、合計316万611枚を売り上げた。これは、今年発売されたK-POPアルバムの中で最も多い初動売り上げ(発売直後、1週間のレコード売り上げ)で、発売から1週間でトリプルミリオンセラーを達成した唯一の記録だ。これに先立って、ベストアルバム「17 IS RIGHT HERE」でCIRCLEチャートの上半期レコードチャートでトップとなったSEVENTEENが、年間売上1位を達成できるか、注目が集まっている。

タイトル曲「LOVE, MONEY, FAME(feat. DJ Khaled)」も人気を博している。この楽曲は韓国はもちろん、日本の主要音楽配信サイトのリアルタイムチャートで上位圏にランクイン。最近、同楽曲の英語バージョンとSped Upバージョン、Hitchhikerリミックス、TAKリミックスが追加公開されただけに、世界中のファンの反響が続くとみられる。SEVENTEENは同日0時、収録曲「Eyes on you」のミュージックビデオを公開し、話題を集めた。それぞれの方式で日常を過ごしていたメンバーたちが、お互いに出会って人生と苦痛と喜びをシェアする過程が、スタイリッシュな映像美で盛り込まれた。イギリスの有名DJ兼プロデューサーとコラボレーションしたこの楽曲は、もっとも正直な姿で共に過ごし、より大切な関係を作ろうとするSEVENTEENの意思を表現している。彼らは22〜23日(現地時間)、ローズモントを皮切りにニューヨーク、テキサス、オークランド、ロサンゼルスで10回にわたり、「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」を開催する。その後、日本の4大ドームとアジアの主要都市を回り、世界中のファンと忘れられない思い出を作る予定だ。