ÇßÂôÉÙÈþÃË¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óÉÍÅÄ²í¸ù¤ÎÆÃÊÌ¤Êº¹¤·Æþ¤ì¤Ë´¶¼Õ¡ÖºÚÅ¦¤µ¤ó°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤¡¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÇßÂôÉÙÈþÃË¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢26Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦ÌÀ¼£ºÂ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÇßÂôÉÙÈþÃË·àÃÄ ÇßÂôÉÙÈþÃË¡¦¸¦¥Ê¥ª¥³ ÆÃÊÌ¸ø±é¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢ÇßÂô¤È¶¦±éÃæ¤Î¸¦¥Ê¥ª¥³¡¢¾®ÀîºÚÅ¦¤¬°áÁõ»Ñ¤ÇÊÂ¤Ó¡¢»äÉþ»Ñ¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¤¬¾Ð´é¤Ç¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇßÂô¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÉÍÅÄ¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿! ´Ñ·à¤â¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ºÚÅ¦¤µ¤ó°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤¡¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÍÅÄ¤«¤é¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¡ÖÉÍÅÄ¤µ¤ó¤«¤éÂô»³¤Î¤«¤ó¤Ô¤ç¤¦´¬¤¥Á¥å¥í¥¹¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ï»ý¤Áµ¢¤ê¥À¥á¤Ê¾¦ÉÊ¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃÊÌ¤Ë¤¯¤é¼÷»Ê¤µ¤ó¤ËÍê¤ó¤Çºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¤·¤¿¡£
¸ø±éÃæ¡¢Â¾¤Ë¤â¥¿¥Þ¥´¥«¥Ä¥µ¥ó¥ÉÅù¤âº¹¤·Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉÍÅÄ¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÉÍ¤Á¤ã¤ó¤Ï¥Û¥ó¥ÈÍ¥¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¤¤¤Ä¤â¤¤¤í¤ó¤Êº¹¤·Æþ¤ìÀ¨¤¤‼️¡×¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¥Õ¥§¥¹¤È¤¯¤é¼÷»Ê¤Ç¤·¤«¿©¤Ù¤ì¤Ê¤¤º¹¤·Æþ¤ì¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢ÇßÂô¤È¶¦±éÃæ¤Î¸¦¥Ê¥ª¥³¡¢¾®ÀîºÚÅ¦¤¬°áÁõ»Ñ¤ÇÊÂ¤Ó¡¢»äÉþ»Ñ¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¤¬¾Ð´é¤Ç¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇßÂô¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÉÍÅÄ¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿! ´Ñ·à¤â¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ºÚÅ¦¤µ¤ó°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤¡¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÍÅÄ¤«¤é¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¡ÖÉÍÅÄ¤µ¤ó¤«¤éÂô»³¤Î¤«¤ó¤Ô¤ç¤¦´¬¤¥Á¥å¥í¥¹¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ï»ý¤Áµ¢¤ê¥À¥á¤Ê¾¦ÉÊ¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃÊÌ¤Ë¤¯¤é¼÷»Ê¤µ¤ó¤ËÍê¤ó¤Çºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¤·¤¿¡£
¸ø±éÃæ¡¢Â¾¤Ë¤â¥¿¥Þ¥´¥«¥Ä¥µ¥ó¥ÉÅù¤âº¹¤·Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉÍÅÄ¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÉÍ¤Á¤ã¤ó¤Ï¥Û¥ó¥ÈÍ¥¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¤¤¤Ä¤â¤¤¤í¤ó¤Êº¹¤·Æþ¤ìÀ¨¤¤‼️¡×¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¥Õ¥§¥¹¤È¤¯¤é¼÷»Ê¤Ç¤·¤«¿©¤Ù¤ì¤Ê¤¤º¹¤·Æþ¤ì¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£