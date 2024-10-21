ÇßÂôÉÙÈþÃË¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óÉÍÅÄ¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Êº¹¤·Æþ¤ì¤Ë´¶¼Õ¡ÖÉÍ¤Á¤ã¤ó¤Ïµ¤ÇÛ¤ê¤Î¿Í¤ä¤Í¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÇßÂôÉÙÈþÃË¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸½ºß¡¢ÉñÂæ½Ð±éÃæ¤ÎÇßÂô¤¬¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¤«¤é¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÉÍ¤Á¤ã¤ó¤Ïµ¤ÇÛ¤ê¤Î¿Í¤ä¤Í¡×¡Ö¥Û¥ó¥ÈÍ¥¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óÉÍÅÄ¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Êº¹¤·Æþ¤ì
¡¡26Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦ÌÀ¼£ºÂ¤Ç¡ÖÇßÂôÉÙÈþÃË·àÃÄ ÇßÂôÉÙÈþÃË¡¦¸¦¥Ê¥ª¥³ ÆÃÊÌ¸ø±é¡×¤Ë½Ð±éÃæ¤ÎÇßÂô¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢ÉñÂæ¤Ç¶¦±éÃæ¤ÎÇßÂô¤È¸¦¡¢¾®ÀîºÚÅ¦¤¬°áÁõ»Ñ¤ÇÊÂ¤Ö¤È¤³¤í¤Ë¡¢»äÉþ»Ñ¤ÎÉÍÅÄ¤¬¾Ð´é¤Ç¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤ÎÃæ¤ÇÇßÂô¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÉÍÅÄ¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿!¡¡´Ñ·à¤â¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ºÚÅ¦¤µ¤ó°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤¡¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤ËÉÍÅÄ¤¬¤¯¤é¼÷»Ê¤È¥³¥é¥Ü¤·¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤«¤ó¤Ô¤ç¤¦´¬¥Á¥å¥í¥¹¡Êmini¡Ë¡×¤òº¹¤·Æþ¤ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤âÊó¹ð¤·¤Ä¤Ä¡¢ÇßÂô¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ï»ý¤Áµ¢¤ê¥À¥á¤Ê¾¦ÉÊ¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃÊÌ¤Ë¤¯¤é¼÷»Ê¤µ¤ó¤ËÍê¤ó¤Çºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÊ¤Î¾®Àî¤¬½Ð±é¤¹¤ëÉñÂæ¤Ë·ãÎå¤ËË¬¤ì¤¿ÉÍÅÄ¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÉÍ¤Á¤ã¤ó¤Ïµ¤ÇÛ¤ê¤Î¿Í¤ä¤Í¡×¡Ö¥Û¥ó¥ÈÍ¥¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤µ¤Ã¤¹¤¬¡¼¡¢ÉÍ¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÇßÂôÉÙÈþÃË¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@tomioumezawa¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óÉÍÅÄ¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Êº¹¤·Æþ¤ì
¡¡26Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦ÌÀ¼£ºÂ¤Ç¡ÖÇßÂôÉÙÈþÃË·àÃÄ ÇßÂôÉÙÈþÃË¡¦¸¦¥Ê¥ª¥³ ÆÃÊÌ¸ø±é¡×¤Ë½Ð±éÃæ¤ÎÇßÂô¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢ÉñÂæ¤Ç¶¦±éÃæ¤ÎÇßÂô¤È¸¦¡¢¾®ÀîºÚÅ¦¤¬°áÁõ»Ñ¤ÇÊÂ¤Ö¤È¤³¤í¤Ë¡¢»äÉþ»Ñ¤ÎÉÍÅÄ¤¬¾Ð´é¤Ç¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÊ¤Î¾®Àî¤¬½Ð±é¤¹¤ëÉñÂæ¤Ë·ãÎå¤ËË¬¤ì¤¿ÉÍÅÄ¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÉÍ¤Á¤ã¤ó¤Ïµ¤ÇÛ¤ê¤Î¿Í¤ä¤Í¡×¡Ö¥Û¥ó¥ÈÍ¥¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤µ¤Ã¤¹¤¬¡¼¡¢ÉÍ¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÇßÂôÉÙÈþÃË¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@tomioumezawa¡Ë