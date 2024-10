¥¶¥¯¥í¤äÇß¡¢¤æ¤º¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿·ò¹¯¥¸¥å¡¼¥¹¤òÄó¶¡¡ª CARE GROUP¡Ö³¹¤Î¥«¥Õ¥§¡×

CARE GROUPは、整体院「整体内臓ケア」と併設したカフェ「街のカフェ」を2024年10月12日(土)に開店しました。

CARE GROUP「街のカフェ」

■整体院と併設し、健康ジュースも提供

同店は整体内臓ケアと併設するカフェとなっており、一般の方も利用できます。

同店では、ザクロジュースなどの健康ジュースを提供しています。

ザクロにはサーチュイン遺伝子(老化を遅らせると言われている)を活性化させる夢の果物としても知られており、ポリフェノールやエラグ酸を豊富に含んでいます。

他にも胃腸機能を高めるレモンジュースや酢橘ジュース、ホルモン機能を高めるキウイジュースなどを提供。

一般的なカフェのメニューとなるコーヒーや紅茶、カフェオレといった飲み物も用意されています。

またドリンク以外にも軽食を用意されています。

一つがホットサンドになります。

小麦は身体、特に腸にとっては負担となりやすい食べ物になります。

しかし、ホットサンドのように熱を加えることでその負担を軽減させることができます。

そういった健康のことも考えたメニューを街のカフェでは提供しています。

ベーシックミックスのホットサンド

(ハム、たまご、レタス) 420円

カフェの空間も癒しの緑がテーマです

新築なのでとても綺麗です

テラス席もあります

■メニュー紹介(価格はすべて税込み)

☆全ドリンクに付くモーニングトースト

選べるジャム5種:身体に優しいマーガリン、イチゴジャム、ブルーベリージャム

オレンジジャム、ピーナッツクリーム

☆ホットサンド

ベーシックホットサンド 420円

ハムカツホットサンド 430円

梅しそチキンカツホットサンド 480円

たっぷりチーズのピザホットサンド 520円

コーンマヨのホットサンド 540円

ツナマヨホットサンド 520円

チーズベーコンホットサンド 520円

☆揚げもの

ポテトフライ 250円

からあげ 250円

☆ワッフル

チョコレート&ホイップワッフル 480円

ケーキシロップ&バターワッフル 480円

☆ケーキ

フルーツショートケーキ

グラン・ショコラ

アールグレイ・ブラウニー

モンブラン

バスクの焦がしチーズ

くちどけブリュレ

各種520円 ケーキセット900円

☆アイスクリーム

バニラアイス

チョコレートアイス

抹茶アイス

ストロベリーアイス

ゆずシャーベット

各種200円

朝のモーニングセット

たっぷりチーズのピザホットサンド

チョコレート&ホイップワッフル

ケーキセット

