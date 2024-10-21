¥¶¥¯¥í¤äÇß¡¢¤æ¤º¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿·ò¹¯¥¸¥å¡¼¥¹¤òÄó¶¡¡ª CARE GROUP¡Ö³¹¤Î¥«¥Õ¥§¡×
CARE GROUP¤Ï¡¢À°ÂÎ±¡¡ÖÀ°ÂÎÆâÂ¡¥±¥¢¡×¤ÈÊ»Àß¤·¤¿¥«¥Õ¥§¡Ö³¹¤Î¥«¥Õ¥§¡×¤ò2024Ç¯10·î12Æü(ÅÚ)¤Ë³«Å¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
CARE GROUP¡Ö³¹¤Î¥«¥Õ¥§¡×
CARE GROUP¤Ï¡¢À°ÂÎ±¡¡ÖÀ°ÂÎÆâÂ¡¥±¥¢¡×¤ÈÊ»Àß¤·¤¿¥«¥Õ¥§¡Ö³¹¤Î¥«¥Õ¥§¡×¤ò2024Ç¯10·î12Æü(ÅÚ)¤Ë³«Å¹¡£
¢£À°ÂÎ±¡¤ÈÊ»Àß¤·¡¢·ò¹¯¥¸¥å¡¼¥¹¤âÄó¶¡
Æ±Å¹¤ÏÀ°ÂÎÆâÂ¡¥±¥¢¤ÈÊ»Àß¤¹¤ë¥«¥Õ¥§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Æ±Å¹¤Ç¤Ï¡¢¥¶¥¯¥í¥¸¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤Î·ò¹¯¥¸¥å¡¼¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¶¥¯¥í¤Ë¤Ï¥µ¡¼¥Á¥å¥¤¥ó°äÅÁ»Ò(Ï·²½¤òÃÙ¤é¤»¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë)¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ëÌ´¤Î²ÌÊª¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤ä¥¨¥é¥°»À¤òËÉÙ¤Ë´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â°ßÄ²µ¡Ç½¤ò¹â¤á¤ë¥ì¥â¥ó¥¸¥å¡¼¥¹¤ä¿ÝµÌ¥¸¥å¡¼¥¹¡¢¥Û¥ë¥â¥óµ¡Ç½¤ò¹â¤á¤ë¥¥¦¥¤¥¸¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤òÄó¶¡¡£
°ìÈÌÅª¤Ê¥«¥Õ¥§¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤Ê¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¹ÈÃã¡¢¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤È¤¤¤Ã¤¿°û¤ßÊª¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥É¥ê¥ó¥¯°Ê³°¤Ë¤â·Ú¿©¤òÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì¤Ä¤¬¥Û¥Ã¥È¥µ¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®Çþ¤Ï¿ÈÂÎ¡¢ÆÃ¤ËÄ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿©¤ÙÊª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Û¥Ã¥È¥µ¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤ËÇ®¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤½¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·ò¹¯¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³¹¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¤ÏÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Û¥Ã¥È¥µ¥ó¥É
(¥Ï¥à¡¢¤¿¤Þ¤´¡¢¥ì¥¿¥¹)¡¡420±ß
¥«¥Õ¥§¤Î¶õ´Ö¤âÌþ¤·¤ÎÎÐ¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹
¿·ÃÛ¤Ê¤Î¤Ç¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ç¤¹
¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢£¥á¥Ë¥å¡¼¾Ò²ð(²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ß)
¡ùÁ´¥É¥ê¥ó¥¯¤ËÉÕ¤¯¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¹¥È
Áª¤Ù¤ë¥¸¥ã¥à5¼ï¡§¿ÈÂÎ¤ËÍ¥¤·¤¤¥Þ¡¼¥¬¥ê¥ó¡¢¥¤¥Á¥´¥¸¥ã¥à¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥¸¥ã¥à
¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥ã¥à¡¢¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¥¯¥ê¡¼¥à
¡ù¥Û¥Ã¥È¥µ¥ó¥É
¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥Û¥Ã¥È¥µ¥ó¥É¡¡420±ß
¥Ï¥à¥«¥Ä¥Û¥Ã¥È¥µ¥ó¥É¡¡430±ß
Çß¤·¤½¥Á¥¥ó¥«¥Ä¥Û¥Ã¥È¥µ¥ó¥É¡¡480±ß
¤¿¤Ã¤×¤ê¥Á¡¼¥º¤Î¥Ô¥¶¥Û¥Ã¥È¥µ¥ó¥É¡¡520±ß
¥³¡¼¥ó¥Þ¥è¤Î¥Û¥Ã¥È¥µ¥ó¥É¡¡540±ß
¥Ä¥Ê¥Þ¥è¥Û¥Ã¥È¥µ¥ó¥É¡¡520±ß
¥Á¡¼¥º¥Ù¡¼¥³¥ó¥Û¥Ã¥È¥µ¥ó¥É¡¡520±ß
¡ùÍÈ¤²¤â¤Î
¥Ý¥Æ¥È¥Õ¥é¥¤¡¡250±ß
¤«¤é¤¢¤²¡¡250±ß
¡ù¥ï¥Ã¥Õ¥ë
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡õ¥Û¥¤¥Ã¥×¥ï¥Ã¥Õ¥ë¡¡480±ß
¥±¡¼¥¥·¥í¥Ã¥×¡õ¥Ð¥¿¡¼¥ï¥Ã¥Õ¥ë¡¡480±ß
¡ù¥±¡¼¥
¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥
¥°¥é¥ó¡¦¥·¥ç¥³¥é
¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤¡¦¥Ö¥é¥¦¥Ë¡¼
¥â¥ó¥Ö¥é¥ó
¥Ð¥¹¥¯¤Î¾Ç¤¬¤·¥Á¡¼¥º
¤¯¤Á¤É¤±¥Ö¥ê¥å¥ì
³Æ¼ï520±ß¡¡¥±¡¼¥¥»¥Ã¥È900±ß
¡ù¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à
¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥¹
ËõÃã¥¢¥¤¥¹
¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¢¥¤¥¹
¤æ¤º¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È
³Æ¼ï200±ß
Ä«¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥È
¤¿¤Ã¤×¤ê¥Á¡¼¥º¤Î¥Ô¥¶¥Û¥Ã¥È¥µ¥ó¥É
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡õ¥Û¥¤¥Ã¥×¥ï¥Ã¥Õ¥ë
¥±¡¼¥¥»¥Ã¥È
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥¶¥¯¥í¤äÇß¡¢¤æ¤º¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿·ò¹¯¥¸¥å¡¼¥¹¤òÄó¶¡¡ª CARE GROUP¡Ö³¹¤Î¥«¥Õ¥§¡× appeared first on Dtimes.