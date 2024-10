開幕以来、好評を博している舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』が、2025年3月以降の公演再延長を決定。

新料金「夜得(ナイトク)料金」も導入され、夜の観劇がお得に楽しめるようになります。

また、2025年の公演に出演する、新キャストも決定し、「ハリー・ポッター」役を務める3人の2025年3月以降の出演スケジュールも発表されました!

舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』2025年3月以降の公演再延長決定・「夜得(ナイトク)料金」

再延長公演:2025年3月〜

※チケットは2024年11月9日(土)午前10時より先行販売開始

2022年7月8日に開幕してから総観客数100万人を超えたロングラン作品、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』の東京公演が、2025年3月以降の公演再延長を決定しました☆

2024年10月18日より公式サイトでは、ハリー役の平方元基さん、吉沢悠さん、上野聖太さんの3月以降の出演スケジュールも発表しています!

さらに、夜公演のチケットがお得になる新料金「夜得(ナイトク)料金」の導入が決定。

2025年3月以降のチケットは、2024年11月9日午前10時より先行販売がスタートします。

また、2025年以降の公演には新キャストに、ハーマイオニー役として酒井美紀さんの出演が決定。

まもなく達成する1,000回公演に向けて盛り上がる舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』に、ますます期待が高まります☆

舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』

公演日程:上演中〜2025年6月26日(木)

会場:TBS赤坂ACTシアター

上演時間:3時間40分 ※休憩あり

主催:TBS、ホリプロ、ATG Entertainment

特別協賛:Sky株式会社、With thanks to TOHO、In association with John Gore Organization

チケット販売:

2024年11月〜2025年2月公演までのチケット 販売中

2025年3月〜2025年6月公演チケット 2024年11月9日(土)10:00よりホリプロステージ、TBSチケットにて先行発売

【ホリプロステージ】先行発売 2024年11月9日(土)10:00〜11月22日(金)23:59一般発売 2024年11月23日(土)10:00【TBSチケット】先行発売 2024年11月9日(土)10:00〜11月22日(金)9:59一般発売 2024年11月23日(土)10:00※他プレイガイドでも好評販売中

2024年10月以降の出演キャスト一覧(公演によってキャストは異なります):

ハリー・ポッター:平方 元基/吉沢 悠

ハーマイオニー・グレンジャー:木村 花代/豊田 エリー/酒井 美紀※出演は2025年から

ロン・ウィーズリー:石垣 佑磨/ひょっこりはん/矢崎 広

ドラコ・マルフォイ:内田 朝陽/永井 大/姜 暢雄

ジニー・ポッター:白羽 ゆり/大沢 あかね

アルバス・ポッター:佐藤 知恩/渡邉 蒼

スコーピウス・マルフォイ:西野 遼/浅見 和哉/久保 和支

嘆きのマートル:出口 稚子

ローズ・グレンジャー・ウィーズリー:飛香 まい

デルフィー:鈴木 結里/乃村 美絵/高山 璃子

組分け帽子:尾尻 征大

エイモス・ディゴリー:間宮 啓行

マクゴナガル校長:榊原 郁恵/高橋 ひとみ

秋山 和慶/安藤 美桜/荒澤 恵里奈/チョウヨンホ/半澤 友美/隼海 惺/久道 成光/星 郁也/伊藤 優佑/亀井 陵市/柏村 龍星/北代 祐太/小結 湊仁/倉澤 雅美/黒田 陸/松尾 樹/馬屋原 涼子/仲本 詩菜/小川 希/扇 けい/岡 直樹/織詠/大竹 尚/篠原 正志/郄橋 英希/手打 隆盛/上野 聖太/薬丸 夏子/横山 千穂

ルード・バグマンの声 吉田鋼太郎

小説「ハリー・ポッター」シリーズの作者・J.K.ローリング氏が、ジョン・ティファニー氏、ジャック・ソーン氏と共に舞台のために書き下ろした物語である、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』

「ハリー・ポッター」シリーズ8作目となる物語は、小説の最終巻から19年後が舞台です。

父親になった37歳のハリー・ポッターとその息子・アルバスの関係を軸に描かれる新たな冒険物語は、世界中で多くの演劇賞を獲得するなど好評を博しています。

2022年7月8日に開幕した東京公演では全席完売が続き、2023年2月には第30回読売演劇大賞の選考委員特別賞を受賞。

2023年5月13日に発表された第48回菊田一夫演劇賞では、高い舞台成果を評価され、菊田一夫演劇大賞を受賞しました。

ハリーらが観客の目の前で繰り広げる様々な“魔法”が、舞台の大きな見どころ

CGなどは使わず、舞台演出と俳優の演技で生み出される数々の魔法が「実際に魔法の世界に来たみたい」「どやっているのか全然わからない」と、大変評判です!

総観客数100万人を突破しており、まもなく1,000回公演を達成予定。

2025年3月以降の再延長公演が決定し、新キャストも発表されるなど、ますます期待が高まります☆

新キャスト ハーマイオニー役:酒井美紀さんコメント

世界中で愛されている「ハリー・ポッター」シリーズは、私の大好きな作品のひとつです。

聡明さが光るハーマイオニー役のオーディションに合格した時には、大興奮でした。

そして今、まさかこの魔法の世界に身をおけるなんて!と信じられない気持ちと同時に喜びをかみしめております。

舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』はすでに3年目に突入しておりますが、舞台は1ステージごと一期一会の世界です。

現キャスト陣と共に一丸となって、多くの皆様に魔法のようなひと時をお届けできるよう、全力で取り組んで参りたいと思います。

どうぞよろしくお願い致します!

新料金「夜得(ナイトク)料金」

対象:2025年3月以降の夜公演

先行販売:2024年11月9日(土)10:00〜2024年11月22日(金)

一般発売:2024年11月23日(土)10:00

2025年3月より、平日・土日関わらず夜公演をお得に楽しめる「夜得(ナイトク)料金」が導入されます!

平日昼公演のチケット価格と比較して、最大4,000円お得になる新しい料金。

夜のお出かけや仕事帰りも、魔法の世界を楽しめるプランが登場です☆

2025年3月以降の延長公演が決定し、お得に楽しめる新料金も登場。

舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』2025年3月以降の公演再延長決定・「夜得料金」の紹介でした☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post お得な「夜得(ナイトク)料金」も!舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』2025年3月以降の公演再延長決定 appeared first on Dtimes.