¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡¡Í¥¾¡¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÇÀä¶«¡Ö¤¢¤È£´¾¡¤À¡ª¡×¥¹¥¿¥ó¥ÉÂç´¿À¼¡¡Ìö¿Ê¤ÎÈë¤±¤Ä¤â¸ì¤ë¡ÖÈà¤é°Ê¾å¤Ë¿®¤¸¤¿½¸ÃÄ¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¡Ö¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¦Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹£±£°¡Ý£µ¥á¥Ã¥Ä¡×¡Ê£²£°Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬£²£°£²£°Ç¯°ÊÍè¡¢£´Ç¯¤Ö¤ê£²£µÅÙÌÜ¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¤¤¡£¤½¤·¤ÆÁÈ¿¥°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Î¾¡Íø¡£Èà¤é°Ê¾å¤Ë¿®¤¸¤¿½¸ÃÄ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤ÆÈà¤é¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤È£´¾¡¤À¡×¤ÈÀä¶«¤¹¤ë¤È¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡£Í£Ö£Ð¤Ë¤Ï¥¨¥É¥Þ¥ó¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ç£±ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£±ÂÇÅÀ¤ÎÂçË½¤ì¤ò¸«¤»¤¿¥¨¥É¥Þ¥ó¡£¤³¤ÎÆü¤â½é²ó¤ËµÕÅ¾¤Î£²ÅÀÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢»°²ó¤Ë¤Ï²ÁÃÍ¤¢¤ë£²¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Î²ÃÆþ¤Ê¤¬¤é»â»ÒÊ³¿×¤ÎÆ¯¤¡£¡Ö»ä¤òÎ¾¼ê¤ò³«¤¤¤Æ·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¤¤¤´Ä¶¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£