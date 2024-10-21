中国の渝万高速鉄道、万州区間で最初の箱桁コンクリート打設が完了

18日、中鉄十一局集団の渝万高速鉄道万州響水鎮プレキャスト箱桁製作ヤードで、箱桁のコンクリート打設作業に当たる作業員。（重慶＝新華社記者/王全超）

【新華社重慶10月21日】中国重慶市中心部の南岸区と北東部の万州区を結び建設中の渝万（ゆばん）高速鉄道は、万州区間で使う最初のプレキャスト箱桁が18日、建設を請け負う中鉄十一局集団（鉄道建設大手の中国鉄建傘下）の箱桁製作ヤードでコンクリート打設を終えた。同区間では箱桁打設が本格し、架梁と上部構造工事に向けた準備が順調に進んでいる。

中国の渝万高速鉄道、万州区間で最初の箱桁コンクリート打設が完了

18日、中鉄十一局集団の渝万高速鉄道万州響水鎮プレキャスト箱桁製作ヤードのコントロールセンターで作業をする職員。（重慶＝新華社記者/王全超）

渝万高速鉄道は、縦横各8本のルートからなる中国の高速鉄道網「八縦八横」の包（銀）海（包頭−銀川−海口）ルートと京昆（北京−昆明）ルートの一部で、本線の総延長は251キロ、設計時速は350キロ。

中国の渝万高速鉄道、万州区間で最初の箱桁コンクリート打設が完了

18日、建設中の渝万高速鉄道の竜頸湾双線特大橋（左）と中鉄十一局集団の渝万高速鉄道万州響水鎮プレキャスト箱桁製作ヤード。（ドローンから、重慶＝新華社記者/王全超）

開通後は重慶−万州間の所要時間が1時間となり、同市北東部の三峡ダムエリアにある都市と重慶中心部との円滑な結び付きを促進するほか、沿線住民の移動の利便性を高め、沿線の経済・社会の発展を促す。成渝（成都・重慶）地区の双城経済圏建設という重要戦略に貢献し、「一帯一路」と長江経済ベルトの連携発展を後押しする。

中国の渝万高速鉄道、万州区間で最初の箱桁コンクリート打設が完了

18日、中鉄十一局集団の渝万高速鉄道万州響水鎮プレキャスト箱桁製作ヤードで行われた箱桁のコンクリート打設作業。（ドローンから、重慶＝新華社記者/王全超）

中国の渝万高速鉄道、万州区間で最初の箱桁コンクリート打設が完了

18日、中鉄十一局集団の渝万高速鉄道万州響水鎮プレキャスト箱桁製作ヤードで働く作業員。（重慶＝新華社記者/王全超）

中国の渝万高速鉄道、万州区間で最初の箱桁コンクリート打設が完了

18日、中鉄十一局集団の渝万高速鉄道万州響水鎮プレキャスト箱桁製作ヤードで働く作業員。（重慶＝新華社記者/王全超）

中国の渝万高速鉄道、万州区間で最初の箱桁コンクリート打設が完了

18日、中鉄十一局集団の渝万高速鉄道万州響水鎮プレキャスト箱桁製作ヤードで働く作業員ら。（重慶＝新華社記者/王全超）