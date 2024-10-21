¡ã¤ß¤ó¤«¤Ö¡¦¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¤«¤é¡ä¡á¡ÖÇã¤¤Í½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×£±°Ì¤Ë¥ìー¥¶ー¥Æ¥¯
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤«¤Ö¡×¤¬½¸·×¤¹¤ë¡Ö¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¡ÊºÇ¿·£´£¸»þ´Ö¡Ë¡×£²£±ÆüÀµ¸á¸½ºß¤Ç¥ìー¥¶ー¥Æ¥Ã¥¯<6920.T>¤¬¡ÖÇã¤¤Í½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×£±°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ìー¥¶ー¥Æ¥¯¤Ï£´Æü¤Ö¤êÈ¿È¯¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î²¼¤²¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÌá¤êÂ¤ÏÆß¤¤¡£È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¾åÃÍ¤Ç¤ÏÌá¤êÂÔ¤Á¤ÎÇä¤ê¤¬Æ¬¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Ä¾¶áÈ¯É½¤µ¤ì¤¿È¾Æ³ÂÎÀºÌ©²Ã¹©ÁõÃÖÂç¼ê¤Î¥Ç¥£¥¹¥³<6146.T>¤¬¹¥·è»»È¯É½¤ò¼õ¤±Âç¤¤¯ÀÚ¤êÊÖ¤¹Æ°¤¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¸÷ÌÀ¤Ç¡¢¥ìー¥¶ー¥Æ¥¯¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¾¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ´ØÏ¢¤Î³ô²Á¤ò»É·ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ìー¥¶ー¥Æ¥¯¤Ï¿®ÍÑÇã¤¤»Ä¤¬ºÆ¤ÓÁýÀª¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢·Ù²üºàÎÁ¤È¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤¬¡¢³ô²Á¿å½àÅª¤Ë¤ÏÄ¾¶á£²Ç¯´Ö¤ÎÄìÃÍ·÷¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃæÄ¹´ü¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤Î²¡¤·ÌÜÇã¤¤¤â´ÑÂ¬¤µ¤ì¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡¥ìー¥¶ー¥Æ¥¯¤Ï£´Æü¤Ö¤êÈ¿È¯¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î²¼¤²¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÌá¤êÂ¤ÏÆß¤¤¡£È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¾åÃÍ¤Ç¤ÏÌá¤êÂÔ¤Á¤ÎÇä¤ê¤¬Æ¬¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Ä¾¶áÈ¯É½¤µ¤ì¤¿È¾Æ³ÂÎÀºÌ©²Ã¹©ÁõÃÖÂç¼ê¤Î¥Ç¥£¥¹¥³<6146.T>¤¬¹¥·è»»È¯É½¤ò¼õ¤±Âç¤¤¯ÀÚ¤êÊÖ¤¹Æ°¤¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¸÷ÌÀ¤Ç¡¢¥ìー¥¶ー¥Æ¥¯¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¾¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ´ØÏ¢¤Î³ô²Á¤ò»É·ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ìー¥¶ー¥Æ¥¯¤Ï¿®ÍÑÇã¤¤»Ä¤¬ºÆ¤ÓÁýÀª¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢·Ù²üºàÎÁ¤È¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤¬¡¢³ô²Á¿å½àÅª¤Ë¤ÏÄ¾¶á£²Ç¯´Ö¤ÎÄìÃÍ·÷¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃæÄ¹´ü¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤Î²¡¤·ÌÜÇã¤¤¤â´ÑÂ¬¤µ¤ì¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS