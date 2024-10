ロッテリアの「ごろごろボロネーゼバーガーフェア」に「絶品チーズ ごろごろボロネーゼバーガー」など3つの新メニューが登場。

具材・ごろごろ、チーズ・とろとろな「絶品チーズ ごろごろボロネーゼバーガー」や、旨辛ソースがスパイシーな「絶品旨辛 ごろごろボロネーゼバーガー」などでボロネーゼの美味しさを堪能できます☆

ロッテリア「ごろごろボロネーゼバーガーフェア」

発売日:2024年10月23日(水)※2024年11月中旬まで販売予定(なくなり次第終了)

販売店舗:一部店舗を除く280店舗で販売予定(2024年10月16日時点)

ロッテリアにて2024年10月23日より期間限定で「ごろごろボロネーゼバーガーフェア」を開催。

「絶品チーズ ごろごろボロネーゼバーガー」など、ごろごろ具材の食感を楽しめる濃厚ボロネーゼを使った新商品3品が、全国のロッテリアに登場します☆

ごろごろ具材入りの濃厚ボロネーゼは、肌寒くなり始める時期に味わいたい美味しさ。

「絶品チーズ ごろごろボロネーゼバーガー」は、ごろごろ具材のボロネーゼと、とろとろチーズを一緒に堪能できる一品です。

また、同時発売の「絶品旨辛 ごろごろボロネーゼバーガー」は、ハラペーニョと特製旨辛ソースを合わせ、スパイシーな風味に仕上げたメニュー。

シンプルにボロネーゼの味わいを楽しめる「ごろごろボロネーゼバーガー」も登場する期間限定フェアです!

絶品チーズ ごろごろボロネーゼバーガー

価格:590円(税込)

粗挽きの牛肉と玉ねぎに、トマトやニンニクを赤ワインで煮込んだボロネーゼを使った「絶品チーズ ごろごろボロネーゼバーガー」

程よい酸味と甘みに仕上ったボロネーゼを牛肉100%のパティに合わせ、玉ねぎとピクルスのレリッシュ、トマトなどとともにふんわりもっちり食感のバンズで挟んでいます。

とろ〜りチーズソースには、レッドチェダーチーズと4種類のチーズ(ゴーダ・チェダー・マスカルポーネ・パルメザン)をブレンド。

濃厚でごろごろ具材の食感が楽しめるボロネーゼと、クリーミーなとろとろ食感のチーズが相性抜群な一品です!

絶品旨辛 ごろごろボロネーゼバーガー

価格:570円(税込)

牛肉100%のパティに、ごろごろ具材のボロネーゼを合わせ、特製旨辛ソースを使った「絶品旨辛 ごろごろボロネーゼバーガー」

ピリッとした辛さが特長のハラペーニョに、唐辛子の辛みとニンニクの旨みとビネガーの酸味のバランスが絶妙なソースを使っています!

ボロネーゼとスパイシーな風味を感じられる特製旨辛ソースは、クセになる味わい。

玉ねぎとピクルスのレリッシュ、トマトなどとともに、ふんわりもっちり食感のバンズで挟んでいます。

ごろごろボロネーゼバーガー

価格:520円(税込)

ごろごろと具材が入ったボロネーゼを、牛肉100%パティに合わせた「ごろごろボロネーゼバーガー」

シンプルにボロネーゼの味わいを楽むことができます。

玉ねぎとピクルスのレリッシュ、トマトやレタスなどとともに、ふっくらなめらかな食感のバンズで挟んだバーガーです☆

とろとろチーズや旨辛ソースとともにボロネーゼの美味しさを堪能できる、3種類の期間限定バーガー。

ロッテリアの「ごろごろボロネーゼバーガーフェア」に登場する「絶品チーズ ごろごろボロネーゼバーガー」など新商品3品は、2024年10月23日より期間限定で発売です!

