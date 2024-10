キティとダニエルのポップでキュートなイルミネーション！Hello Kitty Happy Christmas

クイーンズスクエア横浜イベント実行委員会は、2024年11月5日(火)〜12月25日(水)の期間、「クイーンズスクエア横浜クリスマス2024」を開催します。

2024年のクリスマスツリーをはじめとしたイルミネーションは、「クイーンズスクエア横浜クリスマス2024 Hello Kitty Happy Christmas」と称し、サンリオの人気キャラクターであり、2024年に50周年を迎えた「ハローキティ」、そしてキティの幼なじみで、ボーイフレンドである「ディアダニエル」とコラボレーションした、ポップでキュートな世界観のあるデザインです。

また、11月5日(火)には「クイーンズスクエア横浜クリスマス2024 Hello Kitty Happy Christmas」のクリスマスツリーである、「Hello Kitty Happy Christmas Tree!」の点灯式も予定しています。

クイーンズスクエア横浜クリスマス2024 Hello Kitty Happy Christmas

●期間

2024年11月5日(火)〜12月25日(水)

※ツリー及びキャラクターがデザインされた装飾は2024年12月25日(水)までの展開になります。

キャラクターを除いた一部イルミネーション(クイーンズパーク一部・けやき通り側 植栽)は2025年2月28日(金)までの展開を予定しています。

●会場

クイーンズスクエア横浜(横浜市西区みなとみらい2-3)

●主催

クイーンズスクエア横浜イベント実行委員会

クイーンズスクエア横浜イベント実行委員会は、2024年11月5日(火)〜12月25日(水)の期間、「クイーンズスクエア横浜クリスマス2024」を開催。

2024年のクリスマスツリーをはじめとしたイルミネーションは、「クイーンズスクエア横浜クリスマス2024 Hello Kitty Happy Christmas」と称し、サンリオの人気キャラクターであり、2024年に50周年を迎えた「ハローキティ」、そしてキティの幼なじみで、ボーイフレンドである「ディアダニエル」とコラボレーションした、ポップでキュートな世界観のあるデザインです。

また、11月5日(火)には「クイーンズスクエア横浜クリスマス2024 Hello Kitty Happy Christmas」のクリスマスツリーである、「Hello Kitty Happy Christmas Tree!」の点灯式も予定しています。

■Hello Kitty Happy Christmas Tree! 概要

サンリオの人気キャラクターであり、2024年に50周年を迎えた「ハローキティ」、そしてキティの幼なじみで、ボーイフレンドである「ディアダニエル」とコラボレーションした、ポップでキュートな「クイーンズスクエア横浜2024年クリスマス」限定のスペシャルデザインです。

ツリーの正面にはハローキティのチャームポイントである”リボン”をテーマにした「BIG TREE リボン」や、3Dホログラムファンによるアニメーション投影など、デザイン全体において今や日本文化となっている“カワイイ(KAWAII)”を表現します。

また、定時には恒例のショータイムとして、レインボーアーチと連動した「音楽と光のパフォーマンス」演出もあります。

●場所:クイーンズスクエア横浜 2階 クイーンモール(パシフィコ横浜側)

●イルミネーション点灯期間:2024年11月5日(火)〜12月25日(水)

●イルミネーション点灯時間:11:00〜23:00 ※11月5日(火)は点灯式後から点灯

●ショータイム:1日6回、約5分間 (16:00/17:00/18:00/19:00/20:00/21:00)

●ツリーの規模:高さ 約10m

■Hello Kitty Happy Christmas Tree! 点灯式 概要

●イベント名 : Hello Kitty Happy Christmas Tree! 点灯式

●開催日時 : 2024年11月5日(火) 18:15〜19:05(予定)

●開催場所 : クイーンズスクエア横浜クイーンモール2階

(パシフィコ横浜側)

(〒220-0012 横浜市西区みなとみらい2-3)

●アクセス : 横浜高速鉄道みなとみらい線「みなとみらい駅」直結

JR・地下鉄「桜木町」駅 徒歩8分(動く歩道を利用)

●スペシャルゲスト: ハローキティ、ディアダニエル

●主催 : クイーンズスクエア横浜イベント実行委員会

●公式サイト : https://qsy-tqc.jp/

[点灯式スケジュール]

18:15〜 ●オープニング

●主催者挨拶

●スペシャルゲスト登場・トーク

●点灯カウントダウン

●ツリーショータイム

●フォトセッション

●終了

※内容はあくまで公表時点の予定であり、今後変更・追加・中止等がなされる場合があります。

■Hello Kitty Happy Christmas 注目ポイント

●サンリオの人気キャラクターであり、 2024年に50周年を迎えた「ハローキティ」、そしてキティの幼なじみで、ボーイフレンドである「ディアダニエル」とのコラボレーション

【ハローキティ50周年について】

ハローキティは、2024年に50周年を迎えました。

2024年12月31日までの期間を「50周年アニバーサリーイヤー」として、様々な取り組みを行う予定です。

【ハローキティ50周年画像】

●期間中はクイーンズスクエア横浜全体がポップでキュートな世界観に包まれます。

【B3F ステコア口シャトルエスカレーター乗り場画像】

【クイーンズパーク画像】

※本記事の記載内容は予告なく変更する場合があります。

※画像はいずれもイメージです。

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654620

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post キティとダニエルのポップでキュートなイルミネーション!Hello Kitty Happy Christmas appeared first on Dtimes.