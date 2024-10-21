ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢Èá´ê¤ÎWS¿Ê½Ð·èÄê¡ªÀ¤³¦°ì¤ò¤«¤±¤Æ¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È43Ç¯¤Ö¤ê¡ÈÅìÀ¾Ì¾Ìç¡ÉÂÐ·è¼Â¸½¡¡ÆÀÅÀ·÷¡Ö.818¡×Àä¹¥Ä´¤ÇÂçÉñÂæ¤Ø
ÂçÃ«¤Ï¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤È³èÌö¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤¬·èÄê¤·¤¿(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö10·î20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¥á¥Ã¥Ä¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè6Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï10¡¾5¤Ç¾¡Íø¤·¡¢2020Ç¯°ÊÍè4Ç¯¤Ö¤ê25²óÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¥·¡¼¥ó
¡¡ÂçÃ«¤Ï½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢ÀèÈ¯¤Î¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Þ¥Ê¥¤¥¢¤«¤éÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Á½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢6²óÌµ»à°ì¡¦ÆóÎÝ¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ç¥é¥¤¥ó¡¦¥¹¥¿¥Ë¥¯¤«¤éÃæÁ°¤ËÍî¤È¤¹Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ2ÀïÏ¢Â³¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÆÀÅÀ·÷¤Ç¤Ï22ÂÇ¿ô18°ÂÂÇ¡ÊÂÇÎ¨.818¡Ë¤Ç¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï9ÂÇ¿ô6°ÂÂÇ¡ÊÂÇÎ¨.667¡Ë¤È¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¡£8²óÌµ»à°ìÎÝ¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¤ÏÀé²ìÞæÂç¤«¤é»Íµå¤òÁª¤ó¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Î²¦¼Ô¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¡¢1981Ç¯°ÊÍè43Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÅìÀ¾Ì¾ÌçÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈá´ê¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¡£ÆÀÅÀ·÷¤Ç¶Ã°Û¤ÎÂÇÎ¨¤ò»Ä¤·¡¢À¤³¦°ì¤Ø¸þ¤±¤ÆÀä¹¥Ä´¤ÇÂçÉñÂæ¤ØÄ©¤à¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]