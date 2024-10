SEVENTEEN、収録曲「Eyes on you」MV公開…それぞれの日常を生きるメンバーたちの姿に注目

SEVENTEENが、12thミニアルバムの収録曲「Eyes on you」のミュージックビデオを公開した。SEVENTEENは21日0時、公式SNSとHYBE LABELSのYouTubeチャンネルを通じて、12thミニアルバム「SPILL THE FEELS」の1番トラック「Eyes on you」のミュージックビデオを公開した。ミュージックビデオでは、それぞれの日常を生きていくメンバーたちの姿が一編の青春映画のような映像で表現された。

皆が携帯電話だけを見ている地下鉄の中で読書をしたり、深夜、食堂で仕事をしながらも笑顔を失わないなど、自身だけの方法で奮闘するメンバーたちの姿が目を引く。「Eyes on you」は、SEVENTEENがイギリスの有名プロデューサー兼DJのShift K3Yとコラボした楽曲で、最も率直な姿で、より大切な関係を作ろうという意志を表現した。同曲は14日に公開された後、MelOn、Bugs!など韓国の主要音楽配信サイトはもちろん、LINE MUSICの「ソング Top 100」とAWAリアルタイム急上昇ランキングにランクインするなど、タイトル曲に劣らない人気を誇った。SEVENTEENは19日、MBC「ショー 音楽中心」で「LOVE, MONEY, FAME(feat. DJ Khaled)」のパフォーマンスを披露し、クールで洗練された魅力をアピールした。Mnet「M COUNTDOWN」、KBS 2TV「ミュージックバンク」などでも注目を集めた彼らは、ワールドツアー「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN ASIA」でこの勢いを続けていく。彼らは22、23日(現地時間)、ローズモントを皮切りにオークランド、ロサンゼルスなどアメリカの5都市で10回にわたって公演を行う。その後、日本とアジアの主要都市でツアーを開催する。