¡Ö¤À¤ì¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¿Íµ¤¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡¡Èþ½÷¥ª¡¼¥é¤¨¤°¤¤»Ñ¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¥¥ì¥¤¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¡×
¡¡£²£°£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò¡Ö¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¡×¤Î¥µ¡¼¥É¡¦µÈÅÄÃÎÆáÈþ¤¬£²£±Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤Ï¡Ö£É£î£ó£ô£á£ç£ò£á£í£í£á£â£ì£å¡¥¡¡£ö£é£â£å£ó¡¥¡¡£Ê£á£ð£á£á£á£á£á£á£î¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤ÆÈ±¤ò²¼¤í¤·¤¿»äÉþ»Ñ¤ä¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ø¥¢¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»Ñ¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡Ö¤À¤ì¤«¤È»×¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤«¤é±×¡¹åºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥Û¥ó¥È¤á¤ó¤³¤¤¥Ê¥¡¡×¡Ö¤Ê¤Þ¤é¤á¤ó¤³¤¤¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë²Ä°¦¤¯¤ÆåºÎï¡×¡Ö¥É¥¥Ã¤È¤·¤¿¤ï¤¡¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¡©¤¹¤ó¤´¤¯¡¢¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆåºÎï¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡×¡Ö°ì½Ö¡¡¿¹¹áÀ¡¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö»î¹ç¤È¤ÏÊ·°Ïµ¤¤¬°ã¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÈþ¤·¤µ¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤Ï£²£²Ç¯£··î¤ËÁ´ÆüËÜ¥¹¥¡¼Ï¢ÌÁ¥¢¥ë¥Ú¥ó¥³¡¼¥Á¤Î²ÏÌî¶³²ð¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤¿¡£