ILLITの2ndミニALがついにリリースへ！“NewJeansの亜流”ともされたがTikTokでは早くも“ショートフォーム強者”再来を予告

“第5世代トップガールグループ”ILLIT(アイリット)が2ndミニアルバム『I'LL LIKE YOU』を本日(21日)18時にリリースする。

【画像】「NewJeansの亜流」とされたILLIT

今作は、今この瞬間に没頭する少女が親しくなりたい相手に出会い、悩みながらも、結局自分の心を信じて“君”にまっすぐ思いを寄せる“私”の姿を歌う。タイトル曲『Cherish (My Love)』を含め、『I'll Like You』『IYKYK (If You Know You Know)』『Pimple』『Tick-Tack』の5曲が収録される。

所属レーベルのBELIFT LABは「メンバーの多様なカラーが輝く完成度の高い楽曲が集まった」として、「アルバムを開くとGLLIT(ILLITのファンダム名)だけではなく誰でも”結局好きになるしかない”、ILLITの魔法が始まるだろう」と伝えた。

『Cherish (My Love)』は、ILLITの率直で力強い魅力が集約された。この楽曲は、“君の気持ちが気になるが、それよりも君を好きな私の気持ちがもっと大切”とうたう。中毒性のあるリフレインとメンバーの清涼感のあるボーカルが目立つダンスポップジャンルの楽曲で、誰かを好きな自分の姿に満足する10代の心が表現されている。

ILLITは10月20日、HYBE LABELSの公式YouTubeチャンネルに『Cherish (My Love)』の2つ目のMVティーザーを公開し、カムバックへの熱気を最高潮に引き上げた。「親知らずクラブ」という独特なテーマで好奇心を呼び起こした最初のティザーに続き、メロディカルながらも中毒性の強いリフレインとパフォーマンスの一部が予告され、ファンの目と耳を虜にした。

“ショートフォーム強者”と呼ばれるILLITのグローバル人気もさらに広がるだろう。リリースに先立ってTikTokに公開されたタイトル曲『Cherish (My Love)』のポイントダンスは、Z世代の好みを刺激し、3日間で440万再生数を突破した。ポイントダンスは別名「Magneticハートダンス」と呼ばれる。N極とS極がくっついたり離れたりする磁石を表現したデビュー曲『Magnetic』の振り付けの手の動作が今回はハートに早替わり。曲中にILLITのメンバーたちが、どれだけ多くの指ハートを表現するのか注目してほしい。

デビュー直後には、同じくHYBE傘下レーベルADORに所属するNewJeansの“亜流”ともされたILLIT。待望の新譜による活躍に期待が集まる。

