¡Ú½ÅÈÇ¾ðÊó¡ÛÅÐ»³¤òÌ¡²è¤Ç³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¤ÈÏÃÂê¡Ø¥¼¥í¤«¤é»³½÷»Ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ù
¡¡2·î28Æü¤ËKADOKAWA¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¼¥í¤«¤é»³½÷»Ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ù¡£ËÜ½ñ¤Î½ÅÈÇ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌ¡²è¤À¤«¤é³Ú¤·¤¯ÆÉ¤á¤ë¡ª¡Ø¥¼¥í¤«¤é»³½÷»Ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ò»î¤·ÆÉ¤ß
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¸µ´Ç¸î»Î¤Ç¸½ºß¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤¢¤ê¤ò¤¬ÉÁ¤¯¡¢½é¿´¼ÔÅÐ»³¥¨¥Ã¥»¥¤¡£Ìµ¼ñÌ£¤Ç´³Êª½÷¤Î¤è¤¦¤Ë¥À¥é¥À¥éÀ¸¤¤ëËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤¬¡¢ÅÐ»³¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢»³¤äÅÐ»³¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¿»¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡Èà½÷¤¬ÅÐ»³¤ËÌÜ³Ð¤á¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¤¬Ì¡²è¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÅÀ¤Ë¤âÃíÌÜ¡£»³ÅÐ¤êÎò6Ç¯¤ÎÃø¼Ô¤¬¥¼¥í¤«¤éÅÐ»³¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ò¡¢¼ÂÍÑÍ×ÁÇËþÅÀ¤Î¥³¥é¥à¤È¶¦¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡¡ÅÐ»³¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Ê¤é1ºý¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡ÖÅÐ»³¡×¡Ö»³Êâ¤¡×¤ÎÄ¶¼ÂÁ©Åª¥¹¥¿ー¥¿ー¥Ö¥Ã¥¯¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë