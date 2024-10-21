¡Ú½ÅÈÇ¾ðÊó¡ÛÎÁÍý¥ì¥·¥ÔËÜÂç¾Þ¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¾Þ¼õ¾Þºî²È¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø1Ç¯¤Î¤¤¤¿¤ï¤ê¤´¤Ï¤óÆüµ¡Ù¤¬ÏÃÂê
¡¡9·î26Æü¤Ë¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø1Ç¯¤Î¤¤¤¿¤ï¤ê¤´¤Ï¤óÆüµ¡Ù¡£È¯ÇäÄ¾¸å¤«¤éÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢½ÅÈÇ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤â¤Ã¤ÈÎÁÍý¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡¡ËÜ½ñ¼ýÏ¿¥ì¥·¥Ô¤Ä¤Ì¡²è¤ò¸«¤ë
ËÜ½ñ¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÎÁÍý¥ì¥·¥ÔËÜÂç¾Þ¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Ãø¼Ô¡¦Ãæ»³Í¹áÎ¤¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡¢Á´ÉÁ¤²¼¤í¤·¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÆü¾ï·Ï¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡£
¡¡´ÊÃ±¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¼«¿æÎÁÍý¤Ç¼«Ê¬¤òÏ«¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥ì¥·¥Ô¤Ä¤ÎÁÍý¥Þ¥ó¥¬¤ò30ÏÃ¼ýÏ¿¡£Ë»¤·¤¯1Ç¯¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¤â¡¢¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç»Íµ¨¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤È¥ì¥·¥Ô¤¬ËþºÜ¤À¡£
¡¡¡Ö¤¹¤´¤¯Èè¤ì¤Æ¡¢ÃÙ¤¯¤Ëµ¢Âð¤·¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤¢¤ëºàÎÁ¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ëÎÁÍý¡×¤ä¡¢¡ÖµÙÆü¤Î¤´Ë«Èþ¤´¤Ï¤ó¡×¤Ê¤É¡¢Ë»¤·¤¤ËèÆü¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¼ê·Ú¤Ê¼«¿æÎÁÍý¤òÂ¿¿ô¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë