¥É¥È¡¼¥ë¡È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¡ÉÈ¯Çä¤Ø¡ª¡¡¿Íµ¤¤Î¡Ö¥ß¥ë¥¯¥ì¡¼¥×¡×¤ò¥Û¡¼¥ë¤Ç³Ú¤·¤á¤ë
¡¡¡Ö¥É¥È¡¼¥ë¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢11·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡ª¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤ÎÃÇÌÌ
¢£¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ß¥ë¥¯¥ì¡¼¥×¡×¤È¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ù¥¤¥¯¥É¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¤Î2¼ïÎà¡£
¡¡¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ß¥ë¥¯¥ì¡¼¥×¡×¤Ï¡¢ÄêÈÖ¿Íµ¤¤Î¡Ö¥ß¥ë¥¯¥ì¡¼¥×¡×¤ò5¹æ¥µ¥¤¥º¤Î¥Û¡¼¥ë¤ÇÍÑ°Õ¡£¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¥¯¥ì¡¼¥×À¸ÃÏ¤È¡¢¥Ð¥Ë¥éÉ÷Ì£¤Î¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Î¤Û¤É¤è¤¤»ÀÌ£¤ä¥¯¥Ã¥¡¼À¸ÃÏ¤Ë²Ã¤¨¤¿¥¯¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÊÉ÷Ì£¡¢¥¯¥ë¥ß¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¿©´¶¤Ê¤É¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤³¤À¤ï¤ê¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥Ù¥¤¥¯¥É¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»ÅÍÍ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥à¡¼¥É¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥±¡¼¥È¢¤ÇÄó¶¡Í½Äê¤À¡£
¡Ú¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¡×³µÍ×¡Û
Í½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¡§11·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á12·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¤ªÅÏ¤·´ü´Ö¡§12·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á12·î25Æü¡Ê¿å¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î¡Ö¥É¥È¡¼¥ë¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×Å¹ÊÞ
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡ª¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤ÎÃÇÌÌ
¢£¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ß¥ë¥¯¥ì¡¼¥×¡×¤È¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ù¥¤¥¯¥É¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¤Î2¼ïÎà¡£
¡¡¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ß¥ë¥¯¥ì¡¼¥×¡×¤Ï¡¢ÄêÈÖ¿Íµ¤¤Î¡Ö¥ß¥ë¥¯¥ì¡¼¥×¡×¤ò5¹æ¥µ¥¤¥º¤Î¥Û¡¼¥ë¤ÇÍÑ°Õ¡£¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¥¯¥ì¡¼¥×À¸ÃÏ¤È¡¢¥Ð¥Ë¥éÉ÷Ì£¤Î¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥à¡¼¥É¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥±¡¼¥È¢¤ÇÄó¶¡Í½Äê¤À¡£
¡Ú¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¡×³µÍ×¡Û
Í½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¡§11·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á12·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¤ªÅÏ¤·´ü´Ö¡§12·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á12·î25Æü¡Ê¿å¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î¡Ö¥É¥È¡¼¥ë¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×Å¹ÊÞ