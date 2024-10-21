¡Ö¤æ¤º¤ì¤Ê¤¤´ê¤¤¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡Ä60ºÐ¡¢²ÎÉ±¤Î¶á±Æ¤ËµÓ¸÷¡Ö¤«¤Ã¡ª¤«¤Ã¤±¤§¡Á¡ª¡×
¡¡90Ç¯Âå¤Ë°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÅÄÂ¼Ä¾Èþ¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£60ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤è¤·¤ª¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö ÌîÂ¼µÁÃË 60th Anniversary Live ¡Á´ÔÎñÌÜÁ°¡ª10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥½¥í¥é¥¤¥Ö¡ª¡Á ¤¿¤Ã¤Ã¤¯¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¡×¤È¤·¤ÆÅÄÂ¼¤Ï¡¢20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÌîÂ¼µÁÃË¥é¥¤¥Ö¤Î¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÂ¼¤Ï¡Ö¤è¤·¤ª¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó ¤è¤Ã¤Á¤ã¤ó¥Ð¥ó¥É¤ÈÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤¿¥Ð¥ó¥É ¤ß¤ó¤Ê¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Æ¥µ¥¤¥³¡¼¤Ë³Ú¤·¤¤Ìë ¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¤¤±¤É¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÅÄÂ¼Ä¾Èþ¤µ¤ó¡¢ÁÇÅ¨¡×¡Ö¤½¤ÎÀ¼ÎÌ¤¿¤ë¤ä¡×¡Ö¥¬¥Á¤¤¤¤²Î¼ê¤µ¤ó¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤60ºÐ¡×¡Ö¤á¤Á¤ã²Î¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¡Ö¤«¤Ã¡ª¤«¤Ã¤±¤§¡Á¡ª¡×¡Ö¤æ¤º¤ì¤Ê¤¤´ê¤¤¤Ï±Ê±ó¤Î¿À¶Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÅÄÂ¼¤Ï1987Ç¯¥Ð¥ó¥É¡ÖPEARL¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£90Ç¯¤Ë°ì»þ³èÆ°¤òµÙ»ß¤·91Ç¯¤Ë¥½¥í¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«»Ï¡£94Ç¯¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê¥½¥í³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·ÝÌ¾¤òSHO-TA¤«¤éËÜÌ¾¤ÎÅÄÂ¼Ä¾Èþ¤ËÊÑ¹¹¡£Æ±Ç¯¤ËCM¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡Ö±Ê±ó¤Î°ìÉÃ¡×¤¬¥Ò¥Ã¥È¡£¤µ¤é¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤æ¤º¤ì¤Ê¤¤´ê¤¤¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£