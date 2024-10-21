ÉðÅÄµ×Èþ»Ò56ºÐ¡¡¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¥ï¥ó¥Ô¤Î2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤Ë¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬Ì¼¡©¡×¡ÖÈþ¿Í»ÐËå¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÉðÅÄµ×Èþ»Ò¡Ê56¡Ë¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¤Î¥½¥Õ¥£¥¢¤µ¤ó¡Ê21¡Ë¤È¤Î¥Ò¥ç¥¦ÊÁ°áÁõ»Ñ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÌ¼¤ËÍ·¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿»þ´Ö¡¡¥ì¥â¥ó¥É¥í¥Ã¥×¥Þ¥Æ¥£¡¼¥Ë¤ò°û¤ó¤Ç¡¢¥Ú¥Ú¥í¡¼¥Ë¥Ô¥¶¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¤½¤Î¸å°ìÂÀè¤Ë¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥à¡¼¥Ó¡¼¤Î
Beetlejuice¡¡Beetlejuice¤â¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤ò¤ª¤«¤ï¤ê¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¤ÎÊìÌ¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Öº£¤¬ÊìÌ¼¤Ç»×¤¤½Ð¤¬ºî¤ì¤ë¤Ò¤È»þ¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤Õ¤È»×¤Ã¤¿º£Æü¤³¤Îº¢¤Ç¤·¤¿¡£³§ÍÍ¤âÎÉ¤¤½µËö¤ò¤ª²á¤´¤·²¼¤µ¤¤¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Öµ×Èþ»Ò¤µ¤ó¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÈþ¤·¤¤Èþ¤·¤¤Èþ¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¸«¤¿¤é¤É¤Ã¤Á¤¬Ì¼¤«°ì½Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡×¡Ö¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¤è¤©¡Á¡×¡ÖÈþ¿Í»ÐËå¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡¼¡¼¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉðÅÄ¤Ï99Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¿ÍÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢02Ç¯12·î¤ËÄ¹½÷¡¦¥½¥Õ¥£¥¢¤µ¤ó¤¬ÃÂÀ¸¡£16Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¡¢¸½ºß¤âÊÆ¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤òÀ¸³èµòÅÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£