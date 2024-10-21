¸©³°¤ÎÅêÉ¼¼Ô¤Ë4¶è¸õÊä¼ÔÌ¾Êí¤ò°ÆÆâ¡¡Åì¶úÎÉÄ®¤ÎÉÔºß¼ÔÅêÉ¼¤Ç¥ß¥¹¡ÖÄ®¿¦°÷¤Î³ÎÇ§ÉÔÂ¤¬¸¶°ø¡×
Åì¶úÎÉÄ®¤ÎÉÔºß¼ÔÅêÉ¼¤ÇÅêÉ¼¤ËË¬¤ì¤¿¸©³°¤ÎÍ¸¢¼Ô¤Ë¼¯»ùÅç4¶è¤Î¸õÊä¼Ô¤ÎÌ¾Êí¤ò°ÆÆâ¤¹¤ë¥ß¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔºß¼ÔÅêÉ¼¤ÏÁªµó´ü´ÖÃæ¤Ë»Å»ö¤äÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ°Ê³°¤Î¾ì½ê¤Ë¤¤¤ë¿Í¤ä¡¢Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ÆÅêÉ¼½ê¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Åì¶úÎÉÄ®Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Åì¶úÎÉÄ®ÊÝ·ò¥»¥ó¥¿ー¤Ç20Æü¸á¸å¡¢ÉÔºß¼ÔÅêÉ¼¤ËË¬¤ì¤¿¸©³°¤ÎÍ¸¢¼Ô¤Ë¡¢³ºÅö¤¹¤ëÁªµó¶è¤Î¸õÊä¼ÔÌ¾Êí¤ò°ÆÆâ¤¹¤Ù¤¤È¤³¤í¤ò¸í¤Ã¤Æ¼¯»ùÅç4¶è¤Î¸õÊä¼ÔÌ¾Êí¤ò°ÆÆâ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä®¤Î¿¦°÷¤¬½ñÎà¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ë¸í¤ê¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢¤¹¤°¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¼Õºá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÂÐ±þ¤·¤¿Ä®¿¦°÷¤Î³ÎÇ§ÉÔÂ¤¬¸¶°ø¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Åì¶úÎÉÄ®Áª´É¤Ï¡Ö¿¦°÷¤ËÂÐ¤·»ØÆ³¤òÅ°Äì¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦