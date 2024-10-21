¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ç¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿»á¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì1168²¯1181Ëü±ß¤È¤Î»î»»
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Îº£Ç¯¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ØÀ¾Âç³Ø¤ÎµÜËÜÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ï¤ª¤è¤½1168²¯±ß1181Ëü±ß¤È¤Ê¤ë¤È¤Î»î»»¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢2.3ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÌõ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ç¤ÎÄ¾ÀÜ¸ú²Ì¤¬¢§µå¾ì¤Î´ÑµÒÁý²Ã¤Ë¤è¤ë¾ÃÈñ³Û¤ª¤è¤½41²¯3232Ëü±ß¡¢¢§ÂçÃ«Áª¼ê¤Ë¤è¤ëÊü±Ç¸¢¼ýÆþ¤ª¤è¤½112²¯1184Ëü±ß¡¢¢§¥°¥Ã¥º¤ÎÇä¾å¹â¤ª¤è¤½20²¯±ß¡¢¢§ÂçÃ«Áª¼ê´Ø·¸¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î¥°¥Ã¥º¤Î¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¶â³Û¤ª¤è¤½10²¯±ß¤Ê¤É¤Ç¡¢¹ç·×¤¬¤ª¤è¤½446²¯7954Ëü±ß¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÄ¾ÀÜ¸ú²Ì¤Ï¡¢¢§ÂçÃ«Áª¼ê±þ±ç´ÑÀï¥Ä¥¢¡¼¤ÎÇä¾å¹â¤ª¤è¤½70²¯±ß¡¢¢§¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë·ÀÌó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ´ë¶È¤ÎÇä¾åÁý²Ã³Û¤ª¤è¤½20²¯±ß¤Ê¤É¤Ç¡¢¹ç·×¤¬¤ª¤è¤½94²¯±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÄ¾ÀÜ¸ú²Ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢´ØÏ¢¤¹¤ë´ë¶È¤Î½¾¶È°÷¤Î½êÆÀÁý²Ã¤Ë¤è¤ë¾ÃÈñÁý²Ã³Û¤Ê¤É¤Î´ÖÀÜ¸ú²Ì¤ò²Ã»»¤¹¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ï¤ª¤è¤½1168²¯1181Ëü±ß¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»î»»¤ò¹Ô¤Ã¤¿´ØÀ¾Âç³Ø¤ÎµÜËÜÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ï¡Ö¶õÁ°Àä¸å¤Î¶â³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ï°ì¿Í¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î³èÌö·ë²Ì¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤¬¡Ø¼Ò²ñ¸½¾Ý¡Ù¤È¤·¤Æ·ÐºÑ¸ú²Ì¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£