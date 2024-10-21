¡Ú¥·¥ê¡¼¥º½°±¡Áª2024¡Û³ÆÅÞ¤ÎÁÊ¤¨¤ÈÀïÎ¬¡¡¶¦»º¡Ö¥¹¥¯¡¼¥×Ï¢È¯¤ÇÄÉµÚ¡×
¡¡º£²ó¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ç³ÆÅÞ¤¬²¿¤ò¼çÄ¥¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀïÎ¬¤ÇÁªµóÀï¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£21Æü¤Ï¶¦»ºÅÞ¤Ç¤¹¡£
¡¡23Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥È¥Ã¥×¤¬¸òÂå¤·¤¿¶¦»ºÅÞ¤Ï¡¢¡ÖÎ¢¶âÌäÂê¤ÎËë°ú¤¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¿¿Áê¤Î²òÌÀ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¦»ºÅÞ¡¡ÅÄÂ¼°Ñ°÷Ä¹
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÎÇÉÈ¶¤¬°Õ¿ÞÅª¤Ë¹ñÌ±¤«¤é±£¤·¤Æ¤¤¤¿À¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¼ýÆþ¤ò¡¢¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤ÈË½¤¯¥¹¥¯¡¼¥×ÊóÆ»¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇÉÈ¶¤°¤ë¤ß¤ÎÁÈ¿¥ÅªÈÈºá¤À¤È¡¢Å°ÄìÅª¤ËÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¡×
¡¡¶¦»ºÅÞ¤Ï¡¢¡Ö´ë¶È¤È¤ÎÌþÃå¤¬µ¿¤ï¤ì¡¢ÉåÇÔÀ¯¼£¤ÎÂçËÜ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤·¤Æ´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤ÎÁ´ÌÌ¶Ø»ß¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¹ñÌ±¤Ø¥«¥ó¥Ñ¤Î¶¯À©¤À¡×¤È¡¢¹ñ¸Ë¤«¤é¸òÉÕ¤µ¤ì¤ëÀ¯ÅÞ½õÀ®¶â¤ÎÇÑ»ß¤Ê¤É¤âÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·ÐºÑÀ¯ºö¤Ç¤Ï¡¢Êª²Á¹â¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¾ÃÈñÀÇ¤ÎÇÑ»ß¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÅöÌÌ¤ÏÀÇÎ¨¤ò5¡ó¤Ë°ú¤²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶¦»ºÅÞ¤Ï¾®Áªµó¶è¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¸õÊä¼Ô¤òÍÊÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅÞ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢ÈæÎãÉ¼¤Î·¡¤êµ¯¤³¤·¤Ë¤Ä¤Ê¤²¡¢µÄÀÊ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢ÌîÅÞ¶¦Æ®¤Ï¿Ê¤Þ¤º¡¢Î©·û¡¢°Ý¿·¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤È¤Ï¡¢200¶á¤¤Áªµó¶è¤Ç¶¥¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÌÜÉ¸µÄÀÊ¤Ï¾®Áªµó¶è¤Ç¤Ï²Æì¤Î1µÄÀÊ¡¢¤½¤·¤ÆÈæÎã¤Î9µÄÀÊ¤ò»à¼é¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅÄÂ¼¿·ÂÎÀ©¤Î²¼¡¢¤É¤ì¤À¤±·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤«¡¢ÀµÇ°¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡23Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥È¥Ã¥×¤¬¸òÂå¤·¤¿¶¦»ºÅÞ¤Ï¡¢¡ÖÎ¢¶âÌäÂê¤ÎËë°ú¤¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¿¿Áê¤Î²òÌÀ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¦»ºÅÞ¡¡ÅÄÂ¼°Ñ°÷Ä¹
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÎÇÉÈ¶¤¬°Õ¿ÞÅª¤Ë¹ñÌ±¤«¤é±£¤·¤Æ¤¤¤¿À¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¼ýÆþ¤ò¡¢¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤ÈË½¤¯¥¹¥¯¡¼¥×ÊóÆ»¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇÉÈ¶¤°¤ë¤ß¤ÎÁÈ¿¥ÅªÈÈºá¤À¤È¡¢Å°ÄìÅª¤ËÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¡×
¡¡·ÐºÑÀ¯ºö¤Ç¤Ï¡¢Êª²Á¹â¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¾ÃÈñÀÇ¤ÎÇÑ»ß¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÅöÌÌ¤ÏÀÇÎ¨¤ò5¡ó¤Ë°ú¤²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶¦»ºÅÞ¤Ï¾®Áªµó¶è¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¸õÊä¼Ô¤òÍÊÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅÞ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢ÈæÎãÉ¼¤Î·¡¤êµ¯¤³¤·¤Ë¤Ä¤Ê¤²¡¢µÄÀÊ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢ÌîÅÞ¶¦Æ®¤Ï¿Ê¤Þ¤º¡¢Î©·û¡¢°Ý¿·¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤È¤Ï¡¢200¶á¤¤Áªµó¶è¤Ç¶¥¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÌÜÉ¸µÄÀÊ¤Ï¾®Áªµó¶è¤Ç¤Ï²Æì¤Î1µÄÀÊ¡¢¤½¤·¤ÆÈæÎã¤Î9µÄÀÊ¤ò»à¼é¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅÄÂ¼¿·ÂÎÀ©¤Î²¼¡¢¤É¤ì¤À¤±·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤«¡¢ÀµÇ°¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£