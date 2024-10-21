¡ÚPHOTO¡ÛNCT 127 ¥æ¥¦¥¿¤«¤é¥É¥è¥ó¤Þ¤Ç¡¢³¤³°¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¤¿¤áÂæÏÑ¤Ø½Ð¹ñ¡ÊÆ°²è¤¢¤ê¡Ë
20Æü¸á¸å¡¢NCT 127¤Î¥æ¥¦¥¿¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¡¢¥É¥è¥ó¡¢¥¸¥ç¥ó¥¦¤¬³¤³°¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¤¿¤á¡¢¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¹ñºÝ¶õ¹Á¤òÄÌ¤¸¤ÆÂæÏÑ¡¦ÂæËÌ¤Ø½ÐÈ¯¤·¤¿¡£
¡¦¥¢¥ó¡¦¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¡¢NCT 127¤È¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤â¡Äº¤ÏÇ¤¹¤ë»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ÊÆ°²è¤¢¤ê
¡¦aespa¤«¤éTXT¤Þ¤Ç½Ð±é¡Ö2024 K-WORLD DREAM AWARDS¡×¤¬Lemino¤ÇÆÈÀêÀ¸ÇÛ¿®¡ª
¡¦¥¢¥ó¡¦¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¡¢NCT 127¤È¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤â¡Äº¤ÏÇ¤¹¤ë»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ÊÆ°²è¤¢¤ê
¡¦aespa¤«¤éTXT¤Þ¤Ç½Ð±é¡Ö2024 K-WORLD DREAM AWARDS¡×¤¬Lemino¤ÇÆÈÀêÀ¸ÇÛ¿®¡ª