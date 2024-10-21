¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Ð¤«¤ê¤ÏÂ´¶È¡£ÃËÀ¤«¤é¡Ö¿Ô¤¯¤µ¤ì¤ë½÷À¡×¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÆÃÄ§
¤¤¤Ä¤âÃËÀ¤Ë¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÃËÀ¤«¤é¿Ô¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤½÷À¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÃËÀ¤«¤é¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷À¤â¡£
¤½¤Î°ã¤¤¤òÀ¸¤àÍ×°ø¤¬¤ï¤«¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤ÈÃËÀ¤«¤é¿Ô¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤«¤é¡Ö¿Ô¤¯¤µ¤ì¤ë½÷À¡×¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÆÃÄ§¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æüº¢¤«¤éÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë
¿Ô¤¯¤µ¤ì¤ë½÷À¤Ï¡¢Æüº¢¤«¤éÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÅÀ¡¢¤¤¤Ä¤â¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ°¦ÕÈ¤Î¤¢¤ë½÷À¤Ë¤Ï¹¥´¶¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¤·¡¢¡ÖÈà½÷¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¼«Á³¤ÈÍ¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
´Å¤¨¤¿¤ê¤ª¤Í¤À¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¾å¼ê
´Å¤¨¤¿¤ê¤ª¤Í¤À¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¾å¼ê¤Ê½÷À¤âÃËÀ¤«¤é¿Ô¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´ðËÜÅª¤ËÃËÀ¤Ï¡¢Ã¯¤«¤ËÍê¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¾µÇ§Íßµá¤ä¥×¥é¥¤¥É¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢´Å¤¨¤Æ¤¤¿¤ê¤ª¤Í¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë½÷À¤Ë¹¥´¶¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¡£
¤¿¤À¤·¡¢´Å¤¨¤¿¤ê¤ª¤Í¤À¤ê¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ï¡È¾¯¤·´èÄ¥¤ì¤Ð¼Â¸½²ÄÇ½¡É¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤ÎÈÏáÆ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Àº¿ÀÅª¤Ë¼«Î©¤·¤Æ¤¤¤ë
Ã¯¤«¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Àº¿ÀÅª¤Ë¼«Î©¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤âÃËÀ¤«¤é¿Ô¤¯¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦½÷À¤Ï¡Ö£±¿Í¤Ç²¿¤È¤«¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÃËÀ¤ò¡Ö¼«Ê¬¤¬¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¸Â¤ê¼«Ê¬¤Ë¶½Ì£¤ò¸þ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÃËÀ¤«¤é¿Ô¤¯¤µ¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÃËÀ¤«¤é¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤¼¤Òº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿ÆÃÄ§¤òµ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🌼¤¤Ã¤ÈËèÆü¤¬¹¬¤»¡£Èà½÷¤Ë°ì¿´¤Ë¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÃËÀ¤Î¡ÖÆÃÄ§¡×