ソファとテレビの間に置ける！ユアサプライムス「ソファに合わせる2wayこたつ フェリス」

2024年10月中旬より、全国の家電量販店やホームセンター、ユアサプライムスが運営するインターネット家電通販サイト「ユアサプライムス.com( https://www.yuasa-p.com )」等にて順次販売を開始します。

ユアサプライムス「ソファに合わせる2wayこたつ フェリス」

型番 :フェリス90E

カラー・JAN :ブラウン/(BR)/4979966519733

ホワイトウォッシュ/(WW)/4979966519740

サイズ(約) :W90×D50×H42/62cm

重量(約) :12.4kg

ヒーターの種類 :U字石英管

ヒーターのワット数 :MSU-501H

消費電力 :最大510W/最小80W

スイッチ :オン・オフ中間スイッチ

コード長(約) :3m

希望小売価格 :24,800円(税込)

生産国 :ベトナム

1時間当たりの電気代(※1) :強/約5.3円、弱/2.5円

こたつ側面の温度の目安(※2):強/約65℃、弱/約40℃

家電製品の開発・輸入・販売を手掛けるユアサプライムスは、奥行50cmでソファとテレビの間に置きやすい「ソファに合わせる2wayこたつ フェリス」の新サイズ、ワンルームでも置けるコンパクトな幅90cmを発売。

2024年10月中旬より、全国の家電量販店やホームセンター、ユアサプライムスが運営するインターネット家電通販サイト「ユアサプライムス.com( https://www.yuasa-p.com )」等にて順次販売を開始します。

■特徴

・ソファに座ったまま使えるこたつ

・奥行き50cmとスリム・省スペース設計で、お部屋にゆとりが生まれる

・継脚で高さを42cm/62cmの2段階にでき、ソファ前での利用におすすめ

・2023年に発売のふたり横並びで使える幅120cmに加え、ワンルームでも使いやすい幅90cmが新登場

・メインのリビングテーブルとして1年中使える、洗練されたデザイン

・ブラウン、ホワイトウォッシュのカラーバリエーション

■お気に入りのソファと一緒に使えるこたつに、コンパクトサイズが登場

こたつは低い消費電力でも効率的かつ経済的に足腰を暖められる「省エネ家電」として知られていますが、置きたいけれどソファもあるので置くスペースが取れない、オフシーズンに収納場所が無い、居心地が良すぎて出られなくなる…など、購入をためらう方も多いといわれています。

「ソファに合わせる2wayこたつ フェリス」は広々使える横幅120cm、奥行きは一般的なこたつより30cmもスリムな50cmで、2〜3人掛けのソファとテレビとの間に置ける「省スペース設計でお部屋にゆとりが生まれるこたつ」として2023年に誕生しました。

足元を広々と使える末広がり脚は20cmの継脚付きで床座りとソファの2wayで使え、出入りもスムーズに行えます。

今回、こたつを置くスペースが取りにくいワンルームにお住まいの方や、コンパクトな2人掛けソファにもピッタリなテーブルとして、新たに幅90cmがラインナップに加わりました。

■ライフスタイルに合わせて使える高さ2way

本製品は20cmの継脚付きで、継脚ありで使うとソファで読書や食事がしやすい高さで、継脚を外すとリビングのセンターテーブルに適した高さで使えます。

オフシーズンは天板を本体にしっかりと固定でき、テーブルとして一年中出しっぱなしにできる「片付け不要」なデザインこたつです。

■こたつを作り続けて40年以上、信頼の品質

ユアサプライムスはこたつを作り続けて40年以上のノウハウを生かし、デザインと機能を両立させ、現代の住環境にもなじむデザイン性の高いこたつを作り続けています。

本製品は天板の角に丸みをつけ、テーブルとして使用時にやさしいニュアンスが出るようにデザインされています。

フェミニンなホワイトウォッシュ、落ち着きのあるブラウン共に、ウッドの質感をリアルに再現した木目調に仕上がっています。

こたつ布団は、一般的な長方形120cm用のコタツ布団(190×240、210×250cm)を使用できます。

■ファン付きヒーターで効率よくあたためるこたつ

本製品に使用しているヒーターは、一般的な2列配線のヒーター管より発熱面積を増やしたU字型管で、遠赤外線をより多く放出し、内蔵ファンでこたつの庫内を効率よく暖めます。

また、サーモスタットがこたつ内部の温度を感知して運転をコントロールするため、1時間当たりの電気代は強運転で約5.3円、弱運転で約2.5円と、同ワット数の一般的な電気暖房に比べて電気代が低く抑えられます。

(※1)

※1、2の使用環境は室温20℃、幅80cm×奥行き80cm×高さ34cmのこたつに厚さ5cmのふとんを掛け、人が入らない状態で5時間運転させたときの値です。

実際の使用状況や使用環境によって変わります

※1…新電力料金目安単価 1kWhあたり31円(税込)で計算しています。

実際の電気代は、電力会社との契約内容などで変わります。

※2…5時間経過後に測定した値です。

※商品には、ソファやこたつ布団その他の小物は付属しません。

