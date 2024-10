ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤Î²¹½£¤ß¤«¤ó¤¬¿©¤ÙÊüÂê¡ª²¹½£¤ß¤«¤ó¼í¤ê

伊東市は、市内3地区10農園で2025年1月31日まで「温州みかん狩り」を開催しています。

■名曲に描かれた風景そのままにみかん狩りを楽しめる。

童謡「みかんの花咲く丘」のモデル地になったと言われている伊東のみかん畑では、歌詞にもある青い海を毎日眺めて育った美味しいみかんを味わうことができます。

さらに、その名曲に描かれている情景が今もなおそのまま残っており、まるで歌の世界に迷い込んだかのようにみかん狩りを楽しむことができます。

■みかん狩り+αも楽しめる。

せっかく伊東に来るのであれば、みかん狩りだけを楽しむのはもったいない。

各地区のみかん園の近くには海の幸を味わったり、伊東名産のお土産を買ったりできる道の駅伊東マリンタウンや秋には鮮やかに彩られた紅葉を楽しめる一碧湖、溶岩で作られた自然の雄大さを目の当たりにできる城ヶ崎海岸など様々な観光スポットが数多くあります。

みかん狩りを堪能した後は、ショッピングや絶景も楽しめます。

気になる料金は食べ放題コースで一人600円(税込)、食べ放題+お土産付コースで一人1,100円(税込)と非常にリーズナブルです。

また、各種みかんの地方発送も可能です。

各みかん園に連絡することで、遠方のため気軽に来られない方も伊東のみかんを楽しむことができます。

みかん園の詳細は伊東市観光HP「伊豆・伊東観光ガイド( https://itospa.com/ )」を確認してください。

◆みかん園概要

【宇佐美地区】

杉本園 伊東市宇佐美3464-37 TEL:0557-47-0713

泰山園 伊東市宇佐美1029 TEL:0557-47-4747

濱静園 伊東市宇佐美3457-5 TEL:0557-48-8407

福由園 伊東市宇佐美1043 TEL:0557-47-3280

田方屋 伊東市宇佐美1045-1 TEL:0557-47-0276

菊間園 伊東市宇佐美957-2 TEL:0557-47-1476

鈴木園 伊東市宇佐美1067-3 TEL:0557-47-4700

福清園 伊東市宇佐美1180 TEL:090-4195-3330

【吉田地区】

朝倉みかん園 伊東市吉田979 TEL:0557-45-1195

【城ヶ崎地区】

オレンジ村 伊東市富戸907-36 TEL:0557-51-7800

