BIGBANG、EXO、TXTまで…チョ・セホの結婚式に豪華ゲストが出席！新婦の姿も話題に

お笑いタレントのチョ・セホが結婚式を挙げた。彼は20日、ソウル中(チュン)区奨忠洞(チャンチュンドン)新羅(シルラ)ホテルで、9歳年下の一般女性と結婚式を挙げた。式の司会は親友のナム・チャンヒが務め、主礼(チュレ:結婚式で牧師や神父のような役回りを果たす人)は恩師のチョン・ユソンが引き受けた。祝歌は歌手のキム・ボムスとGUMMY、BIGBANGのSOLが歌い、長年の友情を築いてきた俳優のイ・ドンウクが祝辞で2人の未来を祝福した。

チョ・セホは父の手を握って入場した。ユニークな入場で歓声を浴びた彼は、満面の笑みを浮かべた。そして、結婚式に来てくれたゲストたちに「幸せに暮らす」と伝えた。また、彼が入場する際、ナム・チャンヒは「新郎の写真を撮るなら今がチャンスだ」「SNSにたくさん投稿してほしい」と冗談を言った。この日の結婚式は、授賞式を連想させる豪華ゲストが出席し、話題になった。DinDin、ユ・ビョンジェ、ムン・サンフン、キム・ボムス、GUMMY、EXOのディオ、チャンヨル、パク・ナレ、アン・ジェウク、野球選手出身のキム・テギュン、SE7EN、イ・ソンギョン、AOAのソリョン、BIGBANGのG-DRAGON、SOL&ミン・ヒョリン夫妻、シン・ギル、クァク・ボム、キム・ヨンチョル、TOMORROW X TOGETHERのボムギュ、DEX、ソン・スンホン、Urban Zakapaのチョ・ヒョナ、チ・サンリョル、イ・ギョンシル、イ・ホンリョル、キム・スヨン、ヤン・セチャン、ヤン・セヒョン、イ・ユビ、パク・シネ&チェ・テジュン夫妻、チョン・ソミ、ナム・ヒソク、ユ・ジェソク、イ・シヨン、パク・ジュニョン&キム・ジヘ夫妻、イ・スンギ&イ・ダイン夫妻、チ・イェウン、パク・ミョンス、チュ・ウジェ、イン・ギョジン、SUPER JUNIORのヒチョル、ウニョク、キュヒョン、イ・ヨンジン、チャ・テヒョン、 CNBLUEのジョン・ヨンファ、キム・ドンヒョン、シン・ヒョンジ、オ・ナラ、CODE KUNST、ナナ(AFTERSCHOOL)、イム・ハリョン、イ・ヨンボク、リュ・ジュンヨル、イ・ドンフィ、キム・ジュノ、T-ARAのヒョミン、イ・グァンス、イ・スヒョク、GRAY、チェ・ジウ、IZ*ONE出身のキム・ミンジュ、アイリン、ZE:Aのグァンヒ、Mighty Mouth、チョン・ハンギル、キム・テホプロデューサー、キム・ジョングク、ユ・ヨンソク、BOOM、ムン・セユン、イ・ジュン、シン・ボンソン、ノ・サヨン、2NE1のDARA、MONSTA Xのショヌ、LOVELYZのミジュ、ユ・ヒグァン、イ・ジニョク、イ・スジ、秋山成勲、ペ・ジョンナム、キム・スク、2PMのウヨン、少女時代のサニーなど、彼と縁のある芸能人が多数出席した。このような中、G-DRAGONは自身のInstagramのストーリーを通じて、結婚式の映像を投稿した。映像には新郎新婦がバージンロードを歩きながら、招待客に挨拶を交わす様子が収められており、新婦の美しい後ろ姿が注目を集めた。映像内でチョ・セホはカメラに向かって指ハートを作るなど、幸せそうな笑顔で招待客に応えた。そして彼は、結婚式後、「先ほど多くの方々の祝福の中で結婚式を無事に終えた」とし「これから一生を共にする2人は、お互いを大切にして頼り合い、送ってくださった祝福を胸に感謝して幸せに生きていく姿をお見せする。たくさん応援してください」と感想を語った。彼は1月、9歳年下の一般女性と交際中であること伝えた。それから9ヶ月後にゴールインし、新たな出発をすることになった彼は、21日から約10日間にわたり、イタリア南部へ新婚旅行に行く。このため、今週予定されているKBS 2TV「1泊2日」シーズン4の撮影には参加せず、tvN「ユ・クイズ ON THE BLOCK」はこの期間中、撮影がない。チョ・セホは、2001年にSBS第6期公開採用お笑い芸人としてデビューした。多数のバラエティ番組で存在感を放ち、人気を博している彼は現在、「ユ・クイズ ON THE BLOCK」「1泊2日」シーズン4、JTBC「極限ツアー」などに出演している。