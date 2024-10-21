¥É¥¸¥ã¡¼¥¹25ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¡¢À¤³¦°ì¤ò¤«¤±¤Æ¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È43Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂÐÀï¤Ø
¢£MLB¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡¦Âè6Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 10¡¼5 ¥á¥Ã¥Ä¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬10ÂÐ5¤Ç¥á¥Ã¥Ä¤Ë¾¡Íø¤·¡¢25ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê30¡Ë¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¡£¥Á¡¼¥à¤Ï4ÈÖ¤ÎT.¥¨¥É¥Þ¥ó¡Ê29¡Ë¤¬4ÂÇÅÀ¡¢Åê¼ê¿Ø¤Ï7¿Í¤Î·ÑÅê¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¡¢25ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£
4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ø¡¢¡È¤¢¤È1¾¡¡É¤È²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥á¥Ã¥Ä¤ÎÀèÈ¯¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç2¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ëº¸ÏÓ¤ÎS.¥Þ¥Ê¥¨¥¢¡Ê32¡Ë¡¢ÂçÃ«¤ÏÁ°²ó¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ï3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ2»°¿¶¡¢¥·¥ó¥«¡¼¤È¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Î2µå¼ï¤Ç´°àú¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ïµ¤²¹26¡î¡¢¼¾ÅÙ¤Ï25%¤È´¥Áç¤·¤Æ¤ª¤ê¥Ü¡¼¥ë¤ÎÈôµ÷Î¥¤¬½Ð¤ë¾õÂÖ¡£ËÜµòÃÏ¤ËÌá¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤¿Âè6Àï¡¢1²ó¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡È¥Ö¥ë¥Ú¥ó¥Ç¡¼¡É¤ÇÀèÈ¯¤ÏM.¥³¡¼¥Ú¥Ã¥¯¡Ê28¡Ë¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ë»Íµå¡¢Ë½Åê¤Ê¤É¤Ç2»à»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢4ÈÖ¡¦P.¥¢¥í¥ó¥¾¡Ê29¡Ë¤Ë¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¤Î¥»¥«¥ó¥ÉÆâÌî°ÂÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¥á¥Ã¥Ä¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÂçÃ«¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢¥á¥Ã¥Ä¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¤³¤ÎÂÇÀÊ¤ÏÅ°Äì¤·¤Æ¥·¥ó¥«¡¼¾¡Éé¡¢ÂçÃ«¤Ï2µåÏ¢Â³¤Ç¶õ¿¶¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤Ê¤«¤Ê¤«¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¼è¤ì¤º¡¢¥«¥¦¥ó¥È2-2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£5µåÌÜ¤â¥·¥ó¥«¡¼¤òÅê¤²¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÂçÃ«¤ÏÂÎÀª¤òÊø¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤ØÃÆ¤ÊÖ¤·½ÐÎÝ¤·¤¿¡£
3ÈÖ¡¦T.¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê32¡Ë¤â¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ç1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤È4ÈÖ¡¦T.¥¨¥É¥Þ¥ó¡Ê29¡Ë¤¬¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤ËÂÎ¤¬±Ë¤®¤Ê¤¬¤é¤â¥ì¥Õ¥ÈÀþ¤ØµÕÅ¾¤Î2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¡£Ä¶Ëþ°÷¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏÂç´¿À¼¡¢°ìµ¤¤Ë»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
2²ó¡¢1»à°ìÎÝ¤ÇÂçÃ«¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢¥«¥¦¥ó¥È1¡Ý1¤«¤é¥·¥ó¥«¡¼¤ò2µåÏ¢Â³¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¡¢½ù¡¹¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢7µåÌÜ¡¢Æâ³Ñ¹â¤á¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤Ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
2ÂÐ1¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿3²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÎT.¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¥é¥¤¥ÈÁ°¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ÎÂçÃ«¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ÎºÇÁ°Îó¤ÇÂçÀä¶«¡£¤½¤·¤Æ¡¢Â³¤¯4ÈÖ¡¦¥¨¥É¥Þ¥ó¤¬¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Øµ®½Å¤Ê¥Ä¡¼¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£ÂçÃ«¤â¥Ù¥ó¥Á¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢ÂÇµå¤ò³ÎÇ§¤·Î¾¼ê¤òµó¤²¤Æ´î¤ó¤À¡£4ÈÖ¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿D.¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê52¡Ë¤ÎºÓÇÛ¤¬ÅªÃæ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥¨¥É¥Þ¥ó¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë2»àÆóÎÝ¤Ç8ÈÖ¡¦W.¥¹¥ß¥¹¡Ê29¡Ë¡¢ÉÔÄ´¤ÇÂÇ½ç¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³°ìÈÖ¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ø¥Ä¡¼¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£6ÂÐ1¤È¥ê¡¼¥É¤ò³È¤²¤¿¡£
6ÂÐ3¤È3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿4²ó¡¢ÀèÆ¬¤Ç·Þ¤¨¤¿ÂçÃ«¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡¢¥á¥Ã¥Ä3¿ÍÌÜE.¥Ç¥£¥¢¥º¡Ê30¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£1µåÌÜ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Õ¥é¥¤¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥Í¥¯¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎM.¥Ù¥Ã¥Ä¡Ê32¡Ë¤äT.¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤Îµ°Æ»¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î´¶³Ð¤Ê¤É¤ò¼ªÂÇ¤Á¤·¤¿¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Åê¼ê¿Ø¤â6²ó¡¢5¿ÍÌÜ¡¢E.¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¡Ê30¡Ë¤¬2»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤¬¡¢5ÈÖ¡¦J.¥¦¥£¥ó¥«¡¼¡Ê31¡Ë¤ò¥ì¥Õ¥È¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢²¿¤È¤«Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¥Ô¥ó¥Á¤òÎ¿¤¤¤À¤½¤ÎÎ¢¡¢Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÂçÃ«¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¡¢¥á¥Ã¥Ä4¿ÍÌÜ¡¢R.¥¹¥¿¥Í¥Ã¥¯¡Ê33¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£2µåÏ¢Â³¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¥«¥¦¥ó¥È0¡Ý2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò¸«ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é7µåÌÜ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òµÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤Ø¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡¢7ÂÐ3¤È¥ê¡¼¥É¤ò³È¤²¤¿¡£
¥á¥Ã¥Ä¤Ï7ÂÐ4¤È3ÅÀº¹¤Î7²ó¡¢Àé²ìÞæÂç¡Ê31¡Ë¤¬ÅÐÈÄ¡¢NPB»þÂå¤Î2015Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÃæ·Ñ¤®¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬¤Î5ÈÖ¡¦M.¥Þ¥ó¥·¡¼¡Ê34¡Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥È2¡Ý2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â»àµå¡¢6ÈÖ¡¦E.¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê33¡Ë¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¡¢7ÈÖ¡¦A.¥Ñ¥Ø¥¹¡Ê23¡Ë¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢8ÈÖ¡¦¥¹¥ß¥¹¤Ï¥ì¥Õ¥È¥Õ¥é¥¤¤ÈÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤òµö¤·¤Æ¤â¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
Àé²ì¤Ï8²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤â¾å¤¬¤ê¡¢Ìµ»à°ìÎÝ¤ÇÂçÃ«¤È¤ÎÂÐÀï¡¢¿µ½Å¤Ë¹¶¤á¤¹¤®¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é»Íµå¡£¥Ô¥ó¥Á¤ò¹¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È2ÈÖ¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤Ë¥ì¥Õ¥È¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¡¢T.¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ëµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç9ÂÐ4¡£¤µ¤é¤ËE.¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Àé²ì¤Ï¤³¤Î²ó3¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¹¶·â¿Ø¤¬11°ÂÂÇ10ÆÀÅÀ¡¢Åê¼ê¿Ø¤Ï7¿Í¤Î·ÑÅê¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬25ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤¬·èÄê¡£1981Ç¯°ÊÍè¡¢43Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢ÂçÃ«¤ÏÃÏ¸µÃæ·Ñ¶É¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤Ê»î¹ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á´°÷¤ÎÎÏ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ë¤Ï¡ÖËÍ¤¬¤º¤Ã¤È¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤³¤³¤«¤éÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Áê¼ê¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¡¢1¿Í1¿Í¤ÎÁª¼ê¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡¢Á´°÷¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
»×¤¤¤ä¤ê,
¥Í¥¸,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
Ê©ÃÅ,
¥Û¥Æ¥ë,
²£ÉÍ,
ÇÛÀþ,
»ûÅÄ²°,
³¤