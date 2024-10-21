ÅìÈàµÏÄ®¤ÎÄ¹ºê¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç21ÆüÄ«¡¢2¥È¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¥±¥¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

21Æü¸áÁ°7»þ40Ê¬º¢¡¢Ä¹ºê¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î²¼¤êÀþ¤ÇÅì¤½¤Î¤®¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸¤«¤éÂçÂ¼¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸¤Ë¸þ¤«¤¤Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿2¥È¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¤¬±ê¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤ÏÁö¹ÔÃæ¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬»ß¤Þ¤ê°Û²»¤¬¤·¤¿¤¿¤áÏ©¸ª¤ËÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤íÇ³¤¨»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿20Âå¤ÎÃËÀ­¤ÈÆ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤Ë¥±¥¬¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¼ÖÎ¾²ÐºÒ¤Î±Æ¶Á¤ÇÉÕ¶á¤Ï¸½ºß¤â¼ÖÀþµ¬À©¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¸áÁ°11»þ40Ê¬»þÅÀ¡Ë