国内最大規模を誇る「東レ パンパシフィック オープンテニストーナメント2024」の本戦が有明コロシアム及び有明テニスの森公園テニスコートで21日、開幕した。女子シングルスでは、内島萌夏(23)、日々野菜緒(29)に加え、予選を突破した本玉真唯(25)や石井さやか(19)ら合計7人の日本人選手が世界の強豪たちに挑む。

また今大会は、多様なアクティビティが楽しめるテニスフェスとして開催されている。予選開催日となった週末は、テニス観戦に加え、近年急激に人気が高まっているラケットスポーツ「ピックルボール」体験会を楽しむ多くの来場者で賑わった。

大会本戦は、21日開幕から27日まで、シングルス28ドロー、ダブルス16ドローが行われる。

■シングルス日本人選手のドロー(1回戦)

・ストイサブリェビッチ(イギリス) vs 内島萌夏

・グラチェワ(フランス) vs 本玉真唯

・齋藤咲良 vs石井さやか

・日々野菜緒 vs タウソン(デンマーク)

・岡村恭香 vs バプティスト(アメリカ)

・アンドレースク(カナダ) vs 山口芽生