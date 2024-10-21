¡ÖÉôÄ¹¤Î±ü¤µ¤ó¤òÇ¥¿±¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡¡Â©»ÒÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤éÅÅÏÃ¡¡70Âå½÷À¸½¶â701Ëü±ß¼êÅÏ¤¹
»°½Å¸©¾¾ºå»Ô¤Ë½»¤à70Âå¤Î½÷À¤¬¡¢Â©»Ò¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤é¡Ö¼¨ÃÌ¶â¤¬É¬Í×¡×¤Ê¤É¤ÈÅÅÏÃ¤ò¼õ¤±¡¢¸½¶â701Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È15Æü¸áÁ°¡¢¾¾ºå»Ô¤Ë½»¤à½÷ÀÂð¤Î¸ÇÄêÅÅÏÃ¤ËÂ©»Ò¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²ñ¼Ò¤ÎÉôÄ¹¤Î±ü¤µ¤ó¤òÇ¥¿±¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¨ÃÌ¶â¤¬É¬Í×¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¡¢½÷À¤ÏÃË¤Î»Ø¼¨¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ15Æü¤«¤é18Æü¤Î´Ö¤Ë3²ó¤ËÊ¬¤±¡¢ÊÛ¸î»Î¤Î±ù¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤Ë¸½¶â¹ç¤ï¤»¤Æ701Ëü±ß¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
19Æü¤ËÃË¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢ËÜÅö¤ÎÂ©»Ò¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÇÆÃ¼ìº¾µ½»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£